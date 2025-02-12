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В Ленинградской области в грузовик ельчанина врезался автобус: двое погибших, 13 пострадавших
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Происшествия
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сегодня, 15:12
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В Ленинградской области в грузовик ельчанина врезался автобус: двое погибших, 13 пострадавших
64-летний водитель задержан.
В аварии погибли водитель автобуса, получила смертельные травмы его пассажирка, еще 13 пассажиров госпитализированы.
Следственным отделом по городу Волхову СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Водитель грузовика задержан и заключен под стражу на время следствия.
Фото и видео прокуратуры и Следственного комитета по Ленинградской области
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