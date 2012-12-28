Китайско-подмосковные лифты заменят на белорусские?

С таким предложением к ФКР выступил вице-мэр Липецка Павел Кузнецов.



Сегодня в Липецком горсовете заместитель директора регионального Фонда капитального ремонта Роман Сапрыкин рассказал об итогах работы ведомства в прошлом году и поделился планами на этот год.В прошлом году капремонт пришел в 207 многоквартирных домов. На более чем 3 млрд рублей были обновлены крыши, фасады, фундаменты, инженерные сети, подвалы, заменены 147 лифтов. В общем свои жилищные условия улучшили 8,5 тысяч семей. В этом году Фонд капитально отремонтирует 225 многоквартирных дома, включая замену 181 лифта. На это потратят почти 3,8 млрд рублей.Роман Сапрыкин сообщил и о проблемах. Главным образом они связаны с подрядчиками. С тремя компаниями в прошлом году Фонд расторг договорные отношения, выставив нерадивым исполнителям работ претензий на 20,3 млн рублей. Другим подрядчикам было направлено 262 претензии и 100 требований на устранение выявленных недостатков на сумму в 109,7 млн рублей.Самой актуальной темой капремонтов депутаты назвали проблему лифтов. На качество новых подъемников и сроки их замены горожане жалуются больше всего. Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев возмутился, например, задержки в запуске новых лифтов, которые иногда занимают до 2-3 месяцев.Заместитель директора регионального ФКР согласился с услышанным. Он сообщил, что в прошлом году с компанией «Трансэнерго» Фонд заключил контракт на замену 181 лифта до середины февраля 2025 года, но тот пока заменил 107 подъемников.— Подрядчик говорит об исполнении контракта к 15 марта. Пока верим. Потом — только кнут! — сказал Роман Сапрыкин.Представитель подрядчика Дамир Зианшин объяснил, что проблемы возникают из-за перепадов напряжения в сети, к которым очень чувствительна продукция Щербинского лифтового завода. Это приводит к отключению датчиков и необходимости перенастройки оборудования.Депутаты спросили о сокращении сроков запуска лифтов, включая процедуры страхования и постановки на учет. Вице-мэр Павел Кузнецов пообещал, что обсудит с управляющими компаниями возможность ускорения процесса в рамках закона. Также он отметил, что «один из поставщиков лифтового оборудования имеет проблемы с реле, что приводит к частым поломкам, и что он будет просить ФКР поменять поставщика на другого, на «Могилевлифт».То есть в Липецке хотят отказаться от услуг Щербинского завода, на который давно жалуются в ФКР. Ровно год назад Роман Сапрыкин говорил о том, что комплектующие подъемников Щербинский завод стал получать из Китая, и оно чувствительно к перепадам напряжения — лифты останавливаются при первом же скачке в сетях.Депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась заменой лифтов, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. Заместитель генерального директора Фонда капремонта Роман Сапрыкин сообщил, что срок замены таких лифтов решением Евразийского экономического союза продлен на пять лет, до 2030 года.