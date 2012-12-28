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сегодня, 16:17
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с выявлением нового вируса в США
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с выявлением нового вируса Кэмп-Хилл в США.
Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски, — говорится в Телеграм-канале ведомства.
По имеющейся у Роспотребнадзора информации, вирус, получивший название Кэмп-Хилл, обнаружили в штате Алабама у пойманных в 2021 году четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок — грызунов, обитающих в восточной части Северной Америки.
Обнаруженный вирус, полагают в Роспотребнадзоре, способен инфицировать исключительно мелких млекопитающих. Однако эксперты не исключают, что различные хенипавирусы могут быть более распространены, чем считалось ранее.
В публикации особо подчеркивается, что ранее ни один из хенипавирусов не был зафиксирован на территории Северной Америки.
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