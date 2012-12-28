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В России
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19 минут назад
Ритейл и производители молока начали переговоры о ценах
Заявки о повышении тщательно проверяются торговыми сетями на предмет обоснованности, часть из них еще находится на рассмотрении. Об этом «Известиям» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«Ритейлеры не всегда принимают повышение в полном объеме, а также договариваются с поставщиками о реализации промоакций и отсрочках в принятии. Розничные цены в торговых сетях индексируются медленнее закупочных, поэтому изменения цен на полках магазинов будут более плавными», — отметил он.
Сейчас ритейлеры удерживают минимальные наценки от 5% до 10% на целый ряд позиций в молочной категории: крупнейшие сети снизили наценки более чем на 500 наименований социально значимых товаров, включив в перечень сметану, творог, ряженку, кефир, добавил Караваев. В магазинах компаний стоимость 1 л питьевого молока «первой цены» (самой бюджетной) составляет около 72 рублей, это на 27% ниже средних цен по стране с учетом всех форматов розничной торговли.
Повышение цен на молочную продукцию — мера вынужденная, сказала «Известиям» глава Молочного союза Людмила Маницкая. Производители прикладывают усилия для сдерживания роста с учетом высокой социальной значимости этих товаров. Она добавила, что есть общий рост затрат на его изготовление — на корма, электроэнергию, транспортные расходы, влияет и инфляция. Сказываются и позитивные факторы: на рынке работает система прослеживаемости «Меркурий», а значит, он постепенно обеляется, фальсификат теперь все труднее изготовить. В итоге, для легального производства нужно больше сырья.
В Минсельхозе признали рост себестоимости производства, однако отметили, что молочная отрасль — одна из наиболее поддерживаемых в агропромышленном комплексе. В ФАС заявили, что мониторят ситуацию и в случае необоснованного повышения цен могут применить меры реагирования.
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