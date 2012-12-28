Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке 13-летнего мальчика избили у школы
Происшествия
Награждённый медалью «За отвагу» участник СВО пытается оспорить решение о призыве на срочную службу
Общество
В Липецкую область возвращается зима
Погода в Липецке
Липчанка проглотила штангу
Происшествия
Липчане демонстрируют антиЗОЖ
Здоровье
Фотография турникмена обошлась фитнес-клубу в 50 000 рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: бороться с маркетплейсами, липчане хотят 4-дневную рабочую неделю, чтобы наладить личную жизнь
Общество
Умер 44-летний мужчина, которого вместе с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Происшествия
Нужна ли Липецку уплотнительная застройка?
Говорит Липецк
Сильный снег и заносы на дорогах: спасатели предупредили о резком изменении погоды
Погода в Липецке
Читать все
По драке подростков в Сенцово протоколы составили на родителей
Происшествия
0:11, Карл!
Спорт
Сильный снег и заносы на дорогах: спасатели предупредили о резком изменении погоды
Погода в Липецке
Дело о подпольном алкоцехе направлено в суд: организатор бизнеса жил по поддельному паспорту
Происшествия
В Липецкую область возвращается зима
Погода в Липецке
Сын умершей ельчанки продолжил получать её пенсию и ЕДВ
Общество
От пункта выдачи заказов «Самокат» угнали велосипед
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: избитый мальчик, девушка проглотила штангу и виды на урожай
Общество
Двое ельчан получили судимости за кражи незначительных сумм с чужих банковских карт
Происшествия
Читать все
В России
22
19 минут назад

Ритейл и производители молока начали переговоры о ценах

Торговые сети рассматривают уведомления нескольких крупных производителей молочной продукции (молоко, творог, сметана, йогурт) о повышении цен на свои товары, которое запланировано на февраль. Соответствующие документы направили такие компании, как «Вимм-Билль-Данн» (торговая марка «Домик в деревне»), Health&Nutrition (бренд «Простоквашино», «Актибио»), Ehrmann, «Савушкин продукт», «Молочный кит» (Milk on). С письмами ознакомились «Известия».

Заявки о повышении тщательно проверяются торговыми сетями на предмет обоснованности, часть из них еще находится на рассмотрении. Об этом «Известиям» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Ритейлеры не всегда принимают повышение в полном объеме, а также договариваются с поставщиками о реализации промоакций и отсрочках в принятии. Розничные цены в торговых сетях индексируются медленнее закупочных, поэтому изменения цен на полках магазинов будут более плавными», — отметил он.

Сейчас ритейлеры удерживают минимальные наценки от 5% до 10% на целый ряд позиций в молочной категории: крупнейшие сети снизили наценки более чем на 500 наименований социально значимых товаров, включив в перечень сметану, творог, ряженку, кефир, добавил Караваев. В магазинах компаний стоимость 1 л питьевого молока «первой цены» (самой бюджетной) составляет около 72 рублей, это на 27% ниже средних цен по стране с учетом всех форматов розничной торговли.

Повышение цен на молочную продукцию — мера вынужденная, сказала «Известиям» глава Молочного союза Людмила Маницкая. Производители прикладывают усилия для сдерживания роста с учетом высокой социальной значимости этих товаров. Она добавила, что есть общий рост затрат на его изготовление — на корма, электроэнергию, транспортные расходы, влияет и инфляция. Сказываются и позитивные факторы: на рынке работает система прослеживаемости «Меркурий», а значит, он постепенно обеляется, фальсификат теперь все труднее изготовить. В итоге, для легального производства нужно больше сырья.

В Минсельхозе признали рост себестоимости производства, однако отметили, что молочная отрасль — одна из наиболее поддерживаемых в агропромышленном комплексе. В ФАС заявили, что мониторят ситуацию и в случае необоснованного повышения цен могут применить меры реагирования. 

инфляция
цены
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить