29-летний таксист попался с наркотиками

Свёрток с синтетическим наркотиком нашли на коврике у пассажирского сиденья.

В селе Сенцово Липецкого округа сотрудниками ДПС по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 29-летний водитель такси.«В ходе проверки документов у 29-летнего водителя иномарки — жителя Тамбовской области внимание автоинспекторов привлек сверток, находившийся на коврике у пассажирского сиденья. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и изъяла свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что внутри было 1,53 грамма синтетического наркотика», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков). Санкции этой статьи — до трёх лет лишения свободы.