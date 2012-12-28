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Происшествия
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сегодня, 09:20
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29-летний таксист попался с наркотиками
Свёрток с синтетическим наркотиком нашли на коврике у пассажирского сиденья.
«В ходе проверки документов у 29-летнего водителя иномарки — жителя Тамбовской области внимание автоинспекторов привлек сверток, находившийся на коврике у пассажирского сиденья. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и изъяла свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что внутри было 1,53 грамма синтетического наркотика», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков). Санкции этой статьи — до трёх лет лишения свободы.
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