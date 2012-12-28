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сегодня, 09:20
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29-летний таксист попался с наркотиками

Свёрток с синтетическим наркотиком нашли на коврике у пассажирского сиденья.

В селе Сенцово Липецкого округа сотрудниками ДПС по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 29-летний водитель такси.

«В ходе проверки документов у 29-летнего водителя иномарки — жителя Тамбовской области внимание автоинспекторов привлек сверток, находившийся на коврике у пассажирского сиденья. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и изъяла свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что внутри было 1,53 грамма синтетического наркотика», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков). Санкции этой статьи — до трёх лет лишения свободы.
наркотики
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Комментарии (7)

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Александр999
12 минут назад
Сто процентов легавые сами подкинули!!!!!!!!
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Не
7 минут назад
Чуди!
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Надя
18 минут назад
Тут не секрет бешенство липецких таксистов занимаются закладками вот не подумаешь на кого пусть теперь их почаще проверяют сотрудники ГИБДД,
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Таксист
34 минуты назад
Да закладных вез они и скинули, уверен
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135
40 минут назад
На коврике... как-то странно
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Нонка
46 минут назад
Решил рискнуть и облажался ,теперь решил соскачить и потерялся .....Ум свой показывает -ушлепок Пусть сидит там ему заказы выполнять не придётся .....
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Таксисты
52 минуты назад
Не водкой,так наркотой Так и живут.
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