В центре Ельца легковушка снесла металлическое ограждение

За рулём была 49-летняя женщина — она не пострадала.

Cегодня напротив дома №129 по улице Пушкина в Ельце недалеко от собора легковушка врезалась в металлическое ограждение.— По предварительным данным, 49-летняя женщина-водитель не справилась с управлением при движении задним ходом и допустила наезд на пешеходное ограждение. Пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения. Нарушений правил дорожного движения не выявлено, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.