Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
На формирование комфортной среды в Липецке выделили как никогда мало денег — всего 103 миллиона
Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Происшествия
255
37 минут назад
3
В центре Ельца легковушка снесла металлическое ограждение
За рулём была 49-летняя женщина — она не пострадала.
— По предварительным данным, 49-летняя женщина-водитель не справилась с управлением при движении задним ходом и допустила наезд на пешеходное ограждение. Пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения. Нарушений правил дорожного движения не выявлено, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото — vk.com/elets
0
0
1
0
3
Комментарии (3)