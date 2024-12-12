Сегодня в Липецке: день борьбы с матом, липчан не пугает разлив мазута в море, опыт работы - больше не требование?

Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.

После самой тёплой февральской недели за всю историю наблюдений столбик термометра начинает опускаться вниз, правда не сильно. Днём в Липецке лишь около нуля градусов, возможны небольшие осадки в виде снега.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Студёновской, 184 стр. 1, 184 стр. 2; площади Заводской, 1 стр. 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5; проспектах 60 лет СССР, 11 и Победы, 120.









С 09:00 до 17:00 отключат электроэнергию на улицах Баумана; Гагарина, 71- 100; Зегеля, 1; Земляничной, 21, 29; Качалова, 2, 4, 5, 6; Курчатова; Мусоргского, 1-8; Надежды, 1-14; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 9; Семенова-Тян-Шанского; в переулках Попова, 1, 3, 4/8, 5; Свободном.



















Известный липецкий киновед Алексей Колбаско в 15:30 проведёт очередную встречу со зрителями в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16б). Речь пойдёт о жизни и творчестве артиста Бориса Андреева, со дня рождения которого в феврале исполнится 110 лет.









Кадр из кинофильма "Илья Муромец"



Он играл сталеваров, шахтеров, трактористов и за свою карьеру снялся в 55 фильмах, но главную порцию славы получил за роли в сказочных фильмах. Андреева называли главным богатырём советского кино. Колбаско расскажет о непростом творческом пути артиста, особое внимание удалит дружбе актера с любимцем публики Петром Алейниковым и созданию фильма «Илья Муромец».









Макраме

В библиотечно-информационном центре «Социальном» (ул. Липовская, 2а) в 17:00 пройдёт мастер-класс по макраме (6+). Любители рукоделия получат ценные советы в творческой мастерской «Иголка».











Кинофестиваль Дни короткометражного кино» (Short Film Days) стартует сегодня в ЛГПУ им. П.П. Семёнова Тян-Шанского (ул. Ленина, 42).









Северная ходьба





Северная ходьба – пешком с лыжными палками в последние годы приобрела особую популярность в наших краях. Но как в любом деле, существуют различные нюансы и специальные подробности. С какой скоростью лучше идти, как часто помогать палками, как организовать дыхание и т.д.?















Сегодня Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Так что сами знаете, про что сегодня лучше не говорить ни слова! А слабо вам поставить над собой эксперимент и не ругаться целый день или хотя бы засечь время и продержаться как можно дольше?









Лишь 15% липчан готовы пересмотреть свои планы на отпуск из-за разлива мазута в Чёрном море, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.















Вчерашних студентов трудоустраивают в основном на позиции рабочих, продавцов и кассиров, сотрудников складов. Ещё более лоялен к выпускникам крупный бизнес: 90% компаний готовы предложить работу.















В промежутке с 9:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат улицы Байкальскую, 29; Владивостокскую; Гастелло, 5, 7; Краснодарскую; Майскую, 18, 21; Металлургов, 3, 4, 4б, 6, 8, 22; Морскую, 53; Пришкольную, 1; Уступную, 2, 26; Южную; площадь Металлургов 4а.В понедельник на дорогах Липецка нужно быть особенно внимательными и чаще заглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: заторов будет немало и из нужно как-то объезжать.Вход свободный.Приходить на показы нужно в корпус 5, институт филологии, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации, этаж 4, аудитория 402. С 13:30 продемонстрируют фильмы «Нейросетевое кино»«Звёзды в коротком метре»и «Всё только начинается»Обо всём этом сегодня расскажут на специальном мастер-классе в 18:30 в парке «Металлургов» (12+). Тренер Ольга Бойко ждёт желающих у центрального входа.А ещё сегодня Максимов день. В этот день пекут пироги с сытными начинками и детятся ими с близкими и даже с посторонними людьми, По поверьям, в Максимов день следовало обязательно сделать доброе дело, чтобы весь год удача не покидала. Девушки в этот день просили высшие силы уберечь от одиночества, а знахари читали приворотные заговоры.А 4% всё нипочём: они уверенно заявили, что будущим летом посетят черноморское побережье, несмотря на то, что там устроили российские танкеры. Ещё 2% сомневаются.Большинство отважных «киборгов» готовы везти на Чёрное море и своих детей.7 из 10 работодателей Липецка принимают в штат выпускников колледжей без опыта работы, выяснили в SuperJob. Т.е. опыт работы уже не требуется так сильно, как раньше.Опрос выпускников колледжей 2020—2024 годов показал, что 34% из них после окончания учебы сумели устроиться на работу по специальности, еще 26% работают в смежных сферах. 40% трудятся в отраслях, не имеющих отношения к полученному образованию. Непосредственно по специальности чаще работают представительницы слабого пола.