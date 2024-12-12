Сегодня в Липецке: день борьбы с матом, липчан не пугает разлив мазута в море, опыт работы - больше не требование?
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: день борьбы с матом, липчан не пугает разлив мазута в море, опыт работы - больше не требование?
Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.
После самой тёплой февральской недели за всю историю наблюдений столбик термометра начинает опускаться вниз, правда не сильно. Днём в Липецке лишь около нуля градусов, возможны небольшие осадки в виде снега.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Студёновской, 184 стр. 1, 184 стр. 2; площади Заводской, 1 стр. 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5; проспектах 60 лет СССР, 11 и Победы, 120.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 отключат электроэнергию на улицах Баумана; Гагарина, 71- 100; Зегеля, 1; Земляничной, 21, 29; Качалова, 2, 4, 5, 6; Курчатова; Мусоргского, 1-8; Надежды, 1-14; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 9; Семенова-Тян-Шанского; в переулках Попова, 1, 3, 4/8, 5; Свободном.
Пробки
В понедельник на дорогах Липецка нужно быть особенно внимательными и чаще заглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: заторов будет немало и из нужно как-то объезжать.
Известный липецкий киновед Алексей Колбаско в 15:30 проведёт очередную встречу со зрителями в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16б). Речь пойдёт о жизни и творчестве артиста Бориса Андреева, со дня рождения которого в феврале исполнится 110 лет.
Кадр из кинофильма "Илья Муромец"
Он играл сталеваров, шахтеров, трактористов и за свою карьеру снялся в 55 фильмах, но главную порцию славы получил за роли в сказочных фильмах. Андреева называли главным богатырём советского кино. Колбаско расскажет о непростом творческом пути артиста, особое внимание удалит дружбе актера с любимцем публики Петром Алейниковым и созданию фильма «Илья Муромец».
Макраме
В библиотечно-информационном центре «Социальном» (ул. Липовская, 2а) в 17:00 пройдёт мастер-класс по макраме (6+). Любители рукоделия получат ценные советы в творческой мастерской «Иголка».
Кинофестиваль
Кинофестиваль Дни короткометражного кино» (Short Film Days) стартует сегодня в ЛГПУ им. П.П. Семёнова Тян-Шанского (ул. Ленина, 42).
Приходить на показы нужно в корпус 5, институт филологии, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации, этаж 4, аудитория 402. С 13:30 продемонстрируют фильмы «Нейросетевое кино» (18+), «Звёзды в коротком метре» (18+) и «Всё только начинается» (18+).
Северная ходьба
Северная ходьба – пешком с лыжными палками в последние годы приобрела особую популярность в наших краях. Но как в любом деле, существуют различные нюансы и специальные подробности. С какой скоростью лучше идти, как часто помогать палками, как организовать дыхание и т.д.?
Без мата
Сегодня Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Так что сами знаете, про что сегодня лучше не говорить ни слова! А слабо вам поставить над собой эксперимент и не ругаться целый день или хотя бы засечь время и продержаться как можно дольше?
А ещё сегодня Максимов день. В этот день пекут пироги с сытными начинками и детятся ими с близкими и даже с посторонними людьми, По поверьям, в Максимов день следовало обязательно сделать доброе дело, чтобы весь год удача не покидала. Девушки в этот день просили высшие силы уберечь от одиночества, а знахари читали приворотные заговоры.
Что для супергероев какой-то мазут в море?
Лишь 15% липчан готовы пересмотреть свои планы на отпуск из-за разлива мазута в Чёрном море, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.
Большинство отважных «киборгов» готовы везти на Чёрное море и своих детей.
Опыт работы – больше не требование?
7 из 10 работодателей Липецка принимают в штат выпускников колледжей без опыта работы, выяснили в SuperJob. Т.е. опыт работы уже не требуется так сильно, как раньше.
Вчерашних студентов трудоустраивают в основном на позиции рабочих, продавцов и кассиров, сотрудников складов. Ещё более лоялен к выпускникам крупный бизнес: 90% компаний готовы предложить работу.
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