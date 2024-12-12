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1003
сегодня, 07:00
10

Сегодня в Липецке: день борьбы с матом, липчан не пугает разлив мазута в море, опыт работы - больше не требование?

Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.

Около нуля

После самой тёплой февральской недели за всю историю наблюдений столбик термометра начинает опускаться вниз, правда не сильно. Днём в Липецке лишь около нуля градусов, возможны небольшие осадки в виде снега.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Студёновской, 184 стр. 1, 184 стр. 2; площади Заводской, 1 стр. 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5; проспектах 60 лет СССР, 11 и Победы, 120.

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Отключение света

С 09:00 до 17:00 отключат электроэнергию на улицах Баумана; Гагарина, 71- 100; Зегеля, 1; Земляничной, 21, 29; Качалова, 2, 4, 5, 6; Курчатова; Мусоргского, 1-8; Надежды, 1-14; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 9; Семенова-Тян-Шанского; в переулках Попова, 1, 3, 4/8, 5; Свободном.

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В промежутке с 9:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат улицы Байкальскую, 29; Владивостокскую; Гастелло, 5, 7; Краснодарскую; Майскую, 18, 21; Металлургов, 3, 4, 4б, 6, 8, 22; Морскую, 53; Пришкольную, 1; Уступную, 2, 26; Южную; площадь Металлургов 4а.

Пробки

В понедельник на дорогах Липецка нужно быть особенно внимательными и чаще заглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: заторов будет немало и из нужно как-то объезжать.


Колбаско и главный богатырь

Известный липецкий киновед Алексей Колбаско в 15:30 проведёт очередную встречу со зрителями в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16б). Речь пойдёт о жизни и творчестве артиста Бориса Андреева, со дня рождения которого в феврале исполнится 110 лет.

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Кадр из кинофильма "Илья Муромец"

Он играл сталеваров, шахтеров, трактористов и за свою карьеру снялся в 55 фильмах, но главную порцию славы получил за роли в сказочных фильмах. Андреева называли главным богатырём советского кино. Колбаско расскажет о непростом творческом пути артиста, особое внимание удалит дружбе актера с любимцем публики Петром Алейниковым и созданию фильма «Илья Муромец».

Вход свободный.

Макраме

В библиотечно-информационном центре «Социальном» (ул. Липовская, 2а) в 17:00 пройдёт мастер-класс по макраме (6+). Любители рукоделия получат ценные советы в творческой мастерской «Иголка».

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Кинофестиваль

Кинофестиваль Дни короткометражного кино» (Short Film Days) стартует сегодня в ЛГПУ им. П.П. Семёнова Тян-Шанского (ул. Ленина, 42).

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Приходить на показы нужно в корпус 5, институт филологии, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации, этаж 4, аудитория 402. С 13:30 продемонстрируют фильмы «Нейросетевое кино» (18+), «Звёзды в коротком метре» (18+) и «Всё только начинается» (18+).

Северная ходьба

Северная ходьба – пешком с лыжными палками в последние годы приобрела особую популярность в наших краях. Но как в любом деле, существуют различные нюансы и специальные подробности. С какой скоростью лучше идти, как часто помогать палками, как организовать дыхание и т.д.?

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Обо всём этом сегодня расскажут на специальном мастер-классе в 18:30 в парке «Металлургов» (12+). Тренер Ольга Бойко ждёт желающих у центрального входа.

Без мата

Сегодня Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Так что сами знаете, про что сегодня лучше не говорить ни слова! А слабо вам поставить над собой эксперимент и не ругаться целый день или хотя бы засечь время и продержаться как можно дольше?

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А ещё сегодня Максимов день. В этот день пекут пироги с сытными начинками и детятся ими с близкими и даже с посторонними людьми, По поверьям, в Максимов день следовало обязательно сделать доброе дело, чтобы весь год удача не покидала. Девушки в этот день просили высшие силы уберечь от одиночества, а знахари читали приворотные заговоры.

Что для супергероев какой-то мазут в море?

Лишь 15% липчан готовы пересмотреть свои планы на отпуск из-за разлива мазута в Чёрном море, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

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А 4% всё нипочём: они уверенно заявили, что будущим летом посетят черноморское побережье, несмотря на то, что там устроили российские танкеры. Ещё 2% сомневаются.
Большинство отважных «киборгов» готовы везти на Чёрное море и своих детей.

Опыт работы – больше не требование?

7 из 10 работодателей Липецка принимают в штат выпускников колледжей без опыта работы, выяснили в SuperJob. Т.е. опыт работы уже не требуется так сильно, как раньше.

Вчерашних студентов трудоустраивают в основном на позиции рабочих, продавцов и кассиров, сотрудников складов. Ещё более лоялен к выпускникам крупный бизнес: 90% компаний готовы предложить работу.

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Опрос выпускников колледжей 2020—2024 годов показал, что 34% из них после окончания учебы сумели устроиться на работу по специальности, еще 26% работают в смежных сферах. 40% трудятся в отраслях, не имеющих отношения к полученному образованию. Непосредственно по специальности чаще работают представительницы слабого пола.

Дорогие липчане! Началась рабочая неделя и новости пойдут потоком. Липчанам удобно читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова..
Сегодня в Липецке
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Комментарии (10)

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Электорат
сегодня, 08:19
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Фокс
сегодня, 08:10
Сегодня Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Значит сегодня все работы на стройках остановятся
Ответить
23 Мар
сегодня, 08:09
Что гудит на 23 мкр уже сутки?
Ответить
Житель
сегодня, 08:08
Не люблю гречку
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дилетант
сегодня, 07:58
не удивительно что продавцов\кладовщиков трудоустраивают без опыта и профильного образования,когда есть министры с такими же качествами.
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Более того
57 минут назад
Блогеры все без опыта и профильного образования.
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Коммунист
сегодня, 07:50
Предпочитаю Средиземное море или Карибы
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Ентот пэтриот
сегодня, 08:32
Согласен. Свободный человек свободен во всем.
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не коммунист
сегодня, 07:59
не по коммунистически ведете себя товагрищ
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Парторг
сегодня, 08:16
не по коммунистически ведете себя товагрищ Почему? Вон Ленин любил в Швейцарии отдыхать
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