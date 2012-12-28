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Спорт
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сегодня, 18:46
Липецких регбистов вызвали в сборную России
Один из тренеров команды тоже липчанин.
Пытаться произвести впечатление на тренеров они будут с 6 по 9 февраля на базе национальной команды в Новогорске, на сбор приглашены игроки из европейской части России.
Так же с командой будет работать и наставник липецкой ОК СШОР Сергей Бабкин, который в сборной отвечает за физическую подготовку игроков. У Бабкина сейчас горячая пора. Со 2 по 5 марта он будет работать на аналогичном сборе к Красноярске, где просмотрят воспитанников сибирского регби. А затем переедет в Новогорск.
Фото vk.com/oksshor
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