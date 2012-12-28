Липецких регбистов вызвали в сборную России

Один из тренеров команды тоже липчанин.

Три воспитанника липецкой школы регби СШОР Иван Ролдугин, Иван Коневцев, Егор Мачульский вызваны на тренировочный сбор команды России среди игроков до 17 лет.Пытаться произвести впечатление на тренеров они будут с 6 по 9 февраля на базе национальной команды в Новогорске, на сбор приглашены игроки из европейской части России.Так же с командой будет работать и наставник липецкой ОК СШОР Сергей Бабкин, который в сборной отвечает за физическую подготовку игроков. У Бабкина сейчас горячая пора. Со 2 по 5 марта он будет работать на аналогичном сборе к Красноярске, где просмотрят воспитанников сибирского регби. А затем переедет в Новогорск.