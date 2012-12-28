Получили 10 и поехали домой – без валидола не читать

30 поражений на старте, более 200 пропущенных шайб, в среднем - более 7 за игру - такой тоски-печали у нас не было никогда в истории.

Команда, которая даже не входит в зону плей-офф, во второй раз объехала липчан на одном коньке . На 11-й минуте наш Матвей Иванов сравнял счёт – 1:1, но после этого из «Липецка» словно вынули батарейки.













Вратарь крутился, как белка в колесе, а толку?





«Прогресс» даже не стеснялся удаляться, только за первый период заработав три малых штрафа, но всё равно на первый перерыв ушёл лидером – 2:1. А на второй – 6:1.









Счёт рос, как на дрожжах











В повторной игре в Глазове липецкие хоккеисты потерпели поражение от «Прогресса» - 2:10.В третьем периоде хозяева почти на полторы минуты остались втроём, и Никита Головатюк забросил ещё одну нашу шайбу (счет стал 7:2). Следом прогрессовцы сумели отличиться … в меньшинстве…«Липецк» еле набирает состав и продолжает играть в три звена, тем более непонятно, зачем было в разгар сезона выгонять ведущих хоккеистов, да вдобавок – местных.Это поражение стало 30-м для «Липецка» с начала чемпионата. Обратный отсчёт запущен: до повторения печального антирекорда кишинёвской «Платины» в сезоне 2012/13, потерпевшей со старта 33 поражения кряду, остались всего 3 игры.«Вечный» антирекорд наши могут повторить в ближайшей домашней серии 2 и 3 февраля с «Протоном» из Нововоронежа и 6-7 февраля – с «ЭкоНивой» (Бобров). Если проиграют все 4 матча, то установят новое «историческое достижение», от которого потом не отмыться.А один «рекорд» у «Липецка» уже есть – 223 пропущенные шайбы т.е в среднем 7,4 за матч! Даже в воротах занимающего предпоследнее место «Белгорода» «пробоин» заметно меньше – 152…