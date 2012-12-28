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16 минут назад

В кабинете мэра Задонска и его заместителя прошли обыски

Силовики забрали несколько компьютеров.

Как сообщает паблик газеты «Задонская правда» в соцсети «Вконтакте», 24 января в мэрии Задонска, в кабинете главы города и его заместителя прошли обыски. Сотрудники УБЭП УМВД России по Липецкой области при поддержке СОБР изъяли в кабинетах мэра города и его заместителя системные блоки, ноутбук и флэшки.

Как сообщает издание, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

«Сотрудников полиции интересовали документы, подтверждающие законность вывоза мусора, который образовался в результате сноса в городе Задонске сразу нескольких аварийных многоквартирных домов. Городская администрация заключила контракт на сумму около одного млн рублей. Правоохранители предполагают, что на эти цели была потрачена меньшая сумма, а мусор же свозился в несанкционированные места», — пишет «Задонская правда».
обыски
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