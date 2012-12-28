Made in Samodurovka: знаете ли вы, как москвичи щеголяли в кустарных галошах из нынешней Липецкой области?
Происшествия
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16 минут назад
В кабинете мэра Задонска и его заместителя прошли обыски
Силовики забрали несколько компьютеров.
Как сообщает издание, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ – превышение должностных полномочий.
«Сотрудников полиции интересовали документы, подтверждающие законность вывоза мусора, который образовался в результате сноса в городе Задонске сразу нескольких аварийных многоквартирных домов. Городская администрация заключила контракт на сумму около одного млн рублей. Правоохранители предполагают, что на эти цели была потрачена меньшая сумма, а мусор же свозился в несанкционированные места», — пишет «Задонская правда».
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