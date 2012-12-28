Отсидевшая семь лет за убийство женщина напала с ножом на очередного сожителя и «исцелила» его
По нападению на бригаду скорой возбуждено уголовное дело: пытались похитить сумку с лекарствами
Made in Samodurovka: знаете ли вы, как москвичи щеголяли в кустарных галошах из нынешней Липецкой области?
Происшествия
342
сегодня, 10:38
9
Лже-брокеры развели усманца почти на 3 миллиона рублей
Мошенники провели уже ставшей классической игру, даже позволяя «инвестору» снимать незначительные деньги со счета, а затем пошли ва-банк.
Усманец сделал первое вложение в размере 10500 рублей. Менеджер же вскоре сообщил ему. Чтобы получать дивиденды, нужно постоянно пополнять онлайн-кошелек. После пополнения ему пришло СМС с сообщением о начислении «процентов» - целых трех сотен рублей.
Мужчина вдохновился принципом «мы сидим, а денежки капают» и стал подкидывать на онлайн-кошелек еще денег. В какой-то момент персональный менеджер даже позволил ему снять со счета 2 тысячи рублей, что выглядело совсем правдоподобно.
Но вскоре менеджер вдруг поставил ультиматум – работать так работать, делать крупные ставки, а иначе пустая трата времени. При этом обозначив сумму, с которой имеет смысл участвовать в таких делах – 24 тысячи долларов. И добавил, что сотрудничество прекращает, коль таких денег не имеется. Усманец повелся на психологическую уловку и решил рискнуть, тоже пойти ва-банк. Мужчина оформил кредит на 2,9 млн рублей и перевел на «свой» счет, предвкушая куш. Но и этого оказалось мало, менеджер предлагал вкладывать еще. И только тут новоявленного воротилу с усманской Уолл-стрит осенило, что он стал жертвой «развода на деньги». Соответственно, и менеджер перестал выходить на связь.
0
1
2
2
4
Комментарии (9)