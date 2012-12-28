Лже-брокеры развели усманца почти на 3 миллиона рублей

Мошенники провели уже ставшей классической игру, даже позволяя «инвестору» снимать незначительные деньги со счета, а затем пошли ва-банк.

49-летний усманец наткнулся на рекламу брокерской конторы, предлагающей подработку в виде игры на бирже, в социальных сетях. После того как он оставил заявку. С ним связался менеджер компании, попросил установить приложение на смартфон, после чего жителю Усманского районе выделили даже персонального менеджера, который стал помогать новоявленному брокеру вести дела.Усманец сделал первое вложение в размере 10500 рублей. Менеджер же вскоре сообщил ему. Чтобы получать дивиденды, нужно постоянно пополнять онлайн-кошелек. После пополнения ему пришло СМС с сообщением о начислении «процентов» - целых трех сотен рублей.Мужчина вдохновился принципом «мы сидим, а денежки капают» и стал подкидывать на онлайн-кошелек еще денег. В какой-то момент персональный менеджер даже позволил ему снять со счета 2 тысячи рублей, что выглядело совсем правдоподобно.Но вскоре менеджер вдруг поставил ультиматум – работать так работать, делать крупные ставки, а иначе пустая трата времени. При этом обозначив сумму, с которой имеет смысл участвовать в таких делах – 24 тысячи долларов. И добавил, что сотрудничество прекращает, коль таких денег не имеется. Усманец повелся на психологическую уловку и решил рискнуть, тоже пойти ва-банк. Мужчина оформил кредит на 2,9 млн рублей и перевел на «свой» счет, предвкушая куш. Но и этого оказалось мало, менеджер предлагал вкладывать еще. И только тут новоявленного воротилу с усманской Уолл-стрит осенило, что он стал жертвой «развода на деньги». Соответственно, и менеджер перестал выходить на связь.