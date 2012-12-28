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сегодня, 10:38
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Лже-брокеры развели усманца почти на 3 миллиона рублей

Мошенники провели уже ставшей классической игру, даже позволяя «инвестору» снимать незначительные деньги со счета, а затем пошли ва-банк.

49-летний усманец наткнулся на рекламу брокерской конторы, предлагающей подработку в виде игры на бирже, в социальных сетях. После того как он оставил заявку. С ним связался менеджер компании, попросил установить приложение на смартфон, после чего жителю Усманского районе выделили даже персонального менеджера, который стал помогать новоявленному брокеру вести дела.
Усманец сделал первое вложение в размере 10500 рублей. Менеджер же вскоре сообщил ему. Чтобы получать дивиденды, нужно постоянно пополнять онлайн-кошелек. После пополнения ему пришло СМС с сообщением о начислении «процентов» - целых трех сотен рублей.

Мужчина вдохновился принципом «мы сидим, а денежки капают» и стал подкидывать на онлайн-кошелек еще денег. В какой-то момент персональный менеджер даже позволил ему снять со счета 2 тысячи рублей, что выглядело совсем правдоподобно.

Но вскоре менеджер вдруг поставил ультиматум – работать так работать, делать крупные ставки, а иначе пустая трата времени. При этом обозначив сумму, с которой имеет смысл участвовать в таких делах – 24 тысячи долларов. И добавил, что сотрудничество прекращает, коль таких денег не имеется. Усманец повелся на психологическую уловку и решил рискнуть, тоже пойти ва-банк. Мужчина оформил кредит на 2,9 млн рублей и перевел на «свой» счет, предвкушая куш. Но и этого оказалось мало, менеджер предлагал вкладывать еще. И только тут новоявленного воротилу с усманской Уолл-стрит осенило, что он стал жертвой «развода на деньги». Соответственно, и менеджер перестал выходить на связь.
мошенничество
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
!
6 минут назад
Удивительно - люди еще верят, что кого-то заботит их благосостояние, добрые дяди из рекламы рвутся пополнить наш карман.
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Липчанин
30 минут назад
И эти люди смеялись над старшим поколением, типа те воду у телевизора заряжали...
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Удивляюсь
32 минуты назад
Почему раньше не было столько обмана? Люди были порядочнее, что ли?
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Алексей
39 минут назад
Сумел обмануть не радуйся , ты будешь следующим кто будет обманут!!!
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Нонка
44 минуты назад
Умыли ! Отсутствие образования -путь в яму!
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Лиза
59 минут назад
Первый блин комом!
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Пенсионеры
39 минут назад
Дальше будет лучше.... Когда же проснется ум у людей?
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Ну
сегодня, 10:55
Жадность. Она лишает и затмевает действие анализирования происходящего.
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Александрович
сегодня, 10:47
Дураков припасено на 100 лет вперёд
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