19-летний липчанин перевёл мошенникам 260 тысяч рублей

А 25-летнюю липчанку обманули на 128 тысяч рублей при продаже платья.

23 января в Липецке в полицию обратился 19-летний парень, которому 22 января позвонил «сотрудник службы безопасности Центрального Банка России».— Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита на его имя они убедили парня перевести через приложение банка на указанные счета 260 000 рублей,— рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.25-летняя липчанка 21 января хотела купить платье и перевела продавцу-мошеннику 128 000 рублей.В тот же день 53-летний липчанин был обманут под предлогом необходимости обеспечения сохранности денежных средств — мужчина перевёл с банковской карты на различные счета 72 000 рублей.