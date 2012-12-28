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сегодня, 10:32
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19-летний липчанин перевёл мошенникам 260 тысяч рублей
А 25-летнюю липчанку обманули на 128 тысяч рублей при продаже платья.
— Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита на его имя они убедили парня перевести через приложение банка на указанные счета 260 000 рублей,— рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
25-летняя липчанка 21 января хотела купить платье и перевела продавцу-мошеннику 128 000 рублей.
В тот же день 53-летний липчанин был обманут под предлогом необходимости обеспечения сохранности денежных средств — мужчина перевёл с банковской карты на различные счета 72 000 рублей.
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