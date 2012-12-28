Участник потасовки с лопатой у пляжа в Грязях стал героем новых разборок — теперь у детского сада
Нож в груди: полицейские поймали подозреваемого в покушении на убийство 25-летнего парня
Прокуратура требует остановить стройку ЖК «Турист-2»: соответствующий иск направлен в арбитраж
Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу
Происшествия
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В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень угрозы
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