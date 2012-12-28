В Липецкой области последний морозный день

Уже с 24 января температура снова поднимется над отметкой в ноль градусов, липчан ждет еще одна волна потепления.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-4 градусов мороза, что на 4-6 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от -3 до -8 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью опустится от до -6 градусов, днем температура воздуха составит от -2 до -4 градусов.День 23 января стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 31 градус мороза.