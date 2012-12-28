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Погода в Липецке
619
сегодня, 17:00
5

В Липецкой области бесснежно и немного морозно

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабее — 5-10 м/сек, днем немного усилится, до 7-12 м/сек. Температура ночью — от -5 до -10 градусов, днем — от 0 до -5 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью опустится от -6 до -8 градусов, днем будет от -3 до -5 градусов.

День 22 января стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 35 градусов мороза. 

похолодание
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Комментарии (5)

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Bacя
9 минут назад
Вот бы снег выпал метра на полтора!
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Житель
сегодня, 19:39
Погода шедевр ! Прелесть чудесная ! Вокруг такое волшебство ! Жаль только лето будет холодное и дождливое !
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Михаил
сегодня, 19:25
Мне снег и морозы уже по ночам снятся морозильный ларь открываю и плачу
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yaroslav
сегодня, 17:22
Прелесть, не ниже -5 и солнце, а главное — никакого гололеда, гололедицы и снежной каши. Ходить очень легко, особенно пожилым людям и инвалидам. Такая зима — просто удача.
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Арием
56 минут назад
Это точно хорошая зима
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