Сегодня в Липецке: расширить молодость до 60 лет, как липчане реагируют на большую зарплату коллег
Севший за руль пьяным чаплыгинец отправился в колонию-поселение и лишился «Лады Приоры»
Погода в Липецке
619
сегодня, 17:00
5
В Липецкой области бесснежно и немного морозно
В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью опустится от -6 до -8 градусов, днем будет от -3 до -5 градусов.
День 22 января стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 35 градусов мороза.
1
0
0
5
4
Комментарии (5)