В Липецкой области бесснежно и немного морозно

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабее — 5-10 м/сек, днем немного усилится, до 7-12 м/сек. Температура ночью — от -5 до -10 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью опустится от -6 до -8 градусов, днем будет от -3 до -5 градусов.День 22 января стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 35 градусов мороза.