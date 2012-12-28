В Грязях на ребёнка упали металлические ворота: будут судить чиновницу городской администрации

С места происшествия первоклассника доставили в реанимацию, ребёнку провели операцию на головном мозге, ввели в медикаментозную комe и подключили к аппарату ИВЛ.