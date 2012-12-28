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1241
сегодня, 11:42
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В Грязях на ребёнка упали металлические ворота: будут судить чиновницу городской администрации

С места происшествия первоклассника доставили в реанимацию, ребёнку провели операцию на головном мозге, ввели в медикаментозную комe и подключили к аппарату ИВЛ.

Грязинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела 37-летней чиновницы — начальника отдела городского хозяйства администрации города Грязи, обвиняемой в халатности — неисполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части второй статьи 293 УК РФ). Об этом GOROD48 сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

21 мая 2023 года около 19:00 на детской спортивной площадке в Грязях возле дома №15 в районе МРЗ на голову 7-летнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Первоклассника в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и другими увечьями  доставили в реанимацию, ребёнку провели операцию на головном мозге, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

В реанимации мальчик провёл 10 дней. В результате происшествия его здоровью был причинен тяжкий вред.

Следствие пришло к выводу, что это произошло из-за не исполнения своих обязанностей ответственной за содержание площадки чиновницы. Санкции вменяемой женщине статьи — до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
несчастный случай
дети
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Епископ
9 минут назад
В наше время ворота были деревянные,столбы глубоко закопаны в землю .А эти ворота вместе с мячом улетели бы к зрителям
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Гость
50 минут назад
Не фига лазить где не надо
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Я
сегодня, 12:50
Она виновна! Нефик лезть на такие должности, если работать нет желания и мозгов мало
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Согласна
57 минут назад
Привыкли только деньги получать. Пристроят их на тёплые местечки, бездельников.
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Ю
сегодня, 12:48
Современных детей воспитывают современные мультфильмы и интернет. Родители часто и не знают что дети смотрят и чем занимаются.
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Интересно,
сегодня, 12:30
При чем тут девка? Эти ворота поставили еще до ее рождения.
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педагог
сегодня, 12:29
Воспитывайте родители своих детей, что не надо лезть туда, где железки шатаются. Сделайте в каждой квартире турник на дверном проеме и пусть ребенок спортом занимается. Это копеечный безопасный внаряд.
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знающий
сегодня, 12:27
В городе есть УК, они должны следить за дворами и проводить ремонты. Если это городская площадка, то чиновникам нужно не в теплых креслах отсиживать, а иногда мониторить состояние этих площадок и вовремя демонтировать рухлядь. Но в России так: пока гром не грянет. Второе: у этой начальницы тоже есть выше начальники, которые не допускают прогулки по городу с целью выявления опасностей. У нас все на бумаге и в СМИ все замечательно. Россия впереди планеты всей: по очковтирательству, разгильдяйству и бюрократизму. От этого и все беды.
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Ель
сегодня, 12:03
Как она может знать где какие железки стоят? Судя по сему этой железке много лет, может ее притащили дети откуда с мусорки...
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Гость
23 минуты назад
Вы нормальная???!!!!Дети притащили с мусорки!!Эти ворота-убийцы.как он ещё выжил не понятно.Сколько людей они погубили!Их давно нужно было все про мониторить по городу и убрать.
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Ссёлки
сегодня, 12:02
У нас тоже часто падают,но наши дети дубовоголовые.
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489
сегодня, 12:02
Все эти ворота незакрепленные очень опасны! Дети на них подтягиваются!
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