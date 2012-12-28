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В Грязях на ребёнка упали металлические ворота: будут судить чиновницу городской администрации
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Происшествия
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сегодня, 11:42
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В Грязях на ребёнка упали металлические ворота: будут судить чиновницу городской администрации
С места происшествия первоклассника доставили в реанимацию, ребёнку провели операцию на головном мозге, ввели в медикаментозную комe и подключили к аппарату ИВЛ.
21 мая 2023 года около 19:00 на детской спортивной площадке в Грязях возле дома №15 в районе МРЗ на голову 7-летнего мальчика упали металлические футбольные ворота. Первоклассника в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и другими увечьями доставили в реанимацию, ребёнку провели операцию на головном мозге, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
В реанимации мальчик провёл 10 дней. В результате происшествия его здоровью был причинен тяжкий вред.
Следствие пришло к выводу, что это произошло из-за не исполнения своих обязанностей ответственной за содержание площадки чиновницы. Санкции вменяемой женщине статьи — до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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