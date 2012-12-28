В Липецке воют сирены

Красный уровень объявлен на всей территории региона.

В 20:48 красный уровень угрозы атаки БПЛА был объявлен для Ельца и близлежащих районов. Всего через три минуты тревога распространилась по всей территории Липецкой области.





Жителей призывают сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не пренебрегать мерами безопасности.