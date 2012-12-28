Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
Липчанка, лишившаяся 700 тысяч рублей, доказывала полицейским, что это – не мошенничество
Выходные в Липецке: спектакли МХАТ Безрукова, визит самого результативного нападающего отечественного футбола
Происшествия
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сегодня, 20:50
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В Липецке воют сирены
Красный уровень объявлен на всей территории региона.
В 20:48 красный уровень угрозы атаки БПЛА был объявлен для Ельца и близлежащих районов. Всего через три минуты тревога распространилась по всей территории Липецкой области.
Жителей призывают сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не пренебрегать мерами безопасности.
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