Происшествия
51 минуту назад
Первоклассник, на которого упали железные футбольные ворота, переведен из реанимации в обычную палату
Ребенку провели операцию на головном мозге.
Вчера из реанимационного отделения областной детской больницы в обычную палату перевели 8-летнего мальчика, на голову которого 10 дней назад, 21 мая, упали тяжелые металлические футбольные ворота в Грязях.
- Мальчик попал к нам в очень тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и иными повреждениями. Его тут же ввели в медикаментозную кому и перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Во время реанимационных мероприятий ему была проведена операция на головном мозге. Оперативное вмешательство дало свои результаты — ребенка вывели из комы, он контактен, самостоятельно принимает пищу. Еще несколько дней — и его выпишут, — сообщили GOROD48 в областной детской больнице.
Прокуратура области продолжает проверку всех обстоятельств этого ЧП. Как заявили GOROD48 в пресс-службе ведомства, сейчас выясняется документально, кому принадлежит спортивная площадка, где на ребенка упали ворота, - управляющей компании или какой-то иной организации.
- Мальчик попал к нам в очень тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и иными повреждениями. Его тут же ввели в медикаментозную кому и перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Во время реанимационных мероприятий ему была проведена операция на головном мозге. Оперативное вмешательство дало свои результаты — ребенка вывели из комы, он контактен, самостоятельно принимает пищу. Еще несколько дней — и его выпишут, — сообщили GOROD48 в областной детской больнице.
Прокуратура области продолжает проверку всех обстоятельств этого ЧП. Как заявили GOROD48 в пресс-службе ведомства, сейчас выясняется документально, кому принадлежит спортивная площадка, где на ребенка упали ворота, - управляющей компании или какой-то иной организации.
Безмасочник