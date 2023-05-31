Происшествия

51 минуту назад

Первоклассник, на которого упали железные футбольные ворота, переведен из реанимации в обычную палату

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#ЧП #дети
Первоклассник, на которого упали железные футбольные ворота, переведен из реанимации в обычную палату

Ребенку провели операцию на головном мозге.

Вчера из реанимационного отделения областной детской больницы в обычную палату перевели 8-летнего мальчика, на голову которого 10 дней назад, 21 мая, упали тяжелые металлические футбольные ворота в Грязях.

- Мальчик попал к нам в очень тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и иными повреждениями. Его тут же ввели в медикаментозную кому и перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Во время реанимационных мероприятий ему была проведена операция на головном мозге. Оперативное вмешательство дало свои результаты — ребенка вывели из комы, он контактен, самостоятельно принимает пищу. Еще несколько дней — и его выпишут, — сообщили GOROD48 в областной детской больнице.

Прокуратура области продолжает проверку всех обстоятельств этого ЧП. Как заявили GOROD48 в пресс-службе ведомства, сейчас выясняется документально, кому принадлежит спортивная площадка, где на ребенка упали ворота, - управляющей компании или какой-то иной организации.
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#ЧП #дети

Комментарии (1)

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Безмасочник

37 минут назад
Уж какой раз читаю о падении ворот на детей с тяжелейшими последствиями
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