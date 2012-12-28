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Посредник в продаже машины оказался мошенником
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вчера, 17:22
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Посредник в продаже машины оказался мошенником

Мужчина получил пять с половиной лет колонии общего режима.

Усманский районный суд приговорил автомошенника — 23-летнего жителя села Колоусовка Грязинского района к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, c 17 по 20 июня 2023 года мужчина в переписке во «ВКонтакте» нашёл клиента и заключил с ним устный договор на оказание услуги по продаже автомобиля марки «ВАЗ-21099». Под предлогом продажи он завладел автомобилем и распорядился по собственному усмотрению, причинив владельцу ущерб на сумму 63 000 рублей.

По условиям соглашения, после продажи машины посредник должен был передать её владельцу 50 000 рублей, а всё, что свыше, — забрать себе в качестве оплаты за указанную услугу. 20 июня по телефону посредник договорился посмотреть автомобиль и ничего не подозревающий продавец машины назвал адрес, где стояла машина.

Посредник приехал на улицу Центральную в село Кривка, ввёл в заблуждение сидевшую с детьми тещу владельца машины, сообщив ей, что зять разрешил забрать и продать автомобиль, и спокойно на нём уехал в неизвестном направлении. Деньги он пообещал перевести на карту. При этом документы на машину были в салоне, а автомобиль был заведён путём соединения проводов.

Денег за машину мужчина так и не дождался. Да и указанные в соцсети имя и фамилия посредника в продаже оказались выдуманными. Все, что осталось после такой сделки у хозяина автомобиля, — это фотографии машины и скриншоты переписки в социальной сети с мужчиной, с которым он договаривался о продаже.
Похищенный в селе Кривка Усманского района «ВАЗ» позже нашли у дома №21 по улице Чаплыгина в Липецке.

Действия мужчины были квалифицированы судом по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы. Но с учётом ранее назначенных наказаний мужчина получил 5 лет 6 месяцев колонии общего режима.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Жиглов
вчера, 18:17
Мало дали. Вор должен сидеть в тюрьме.
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Жиглов
вчера, 18:16
Мало дали. Вор должен сидеть в тюрьме.
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