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сегодня, 14:23

Дело о пьяном ДТП на Ангарской, в котором пострадал 17-летний парень, направлено в суд

26-летний водитель «Лады Приоры» был пьян. А по улице Ангарской он ехал со скоростью не менее 84 км/ч, проигнорировав запрещающий знак об ограничении скорости в 40 км/ч.

В Липецке направлено в суд уголовное дело о ДТП, которое произошло 1 июня прошлого года на улице Ангарской. Уголовное дело расследовали сотрудники СО по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области.

Напомним, 1 июня около 22:00 на улице Ангарской в Липецке столкнулись «Лада Приора» под управлением 26-летнего водителя и «ВАЗ-2107» с 21-летним парнем за рулем. В аварии получили травмы водитель «Приоры» и 17-летний пассажир «семерки».

Как выяснило следствие, 26-летний водитель «Лады Приоры» был пьян. А по улице Ангарской он ехал со скоростью не менее 84 км/ч, проигнорировав запрещающий дорожный знак об ограничении максимальной скорости в 40 км/ч. Также водитель проявил невнимательность и не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «ВАЗ-21074», не приняв возможных мер к снижению скорости.

В результате 17-летнему пассажиру автомобиля «ВАЗ-21074» были причинены многочисленные травмы. Судмедэкспертиза пришла к выводу, что здоровью подростка причинён тяжкий вред.

— Действия водителя «Лады Приоры» квалифицированы следствием по части второй статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Санкции этой статьи — лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до трех лет, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры по Липецкой области.
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