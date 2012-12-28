Дело о пьяном ДТП на Ангарской, в котором пострадал 17-летний парень, направлено в суд

26-летний водитель «Лады Приоры» был пьян. А по улице Ангарской он ехал со скоростью не менее 84 км/ч, проигнорировав запрещающий знак об ограничении скорости в 40 км/ч.