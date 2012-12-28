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Общество
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7 минут назад
Аттракционы в парке Победы представляли опасность?
«Культурные пространства Липецка» привлекли к административной ответственности.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне 2024 года прокуратура и инспекция Гостехнадзора по Липецкой области проверили аттракционы в парке Победы и оказалось, что на нескольких батутах отсутствовали элементы крепления полотна, была частично надорвана ограничительная сетка аттракциона, присутствовали повреждения оболочки батута.
Но в самом парке сочли, что нарушения являются несущественными, не влияющими на безопасность эксплуатации аттракционов, кроме того, все недостатки были устранены после проверки.
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