Прокуратура считает батуты в Парке Победы небезопасными

Заявление прокуратуры рассматривает Арбитражный суд.

Арбитражный суд рассматривает заявление прокуратуры о привлечении МАУК «Культурные пространства Липецка» к административной ответственности за нарушение требований при эксплуатации аттракционов — по части первой статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».«Как указано в заявлении, в июне этого года прокуратура Октябрьского района Липецка с сотрудниками инспекции Гостехнадзора по Липецкой области проверили соблюдение МАУК «Культурные пространства Липецка» требований законодательства о безопасности аттракционов. Оказалось, что эксплуатация аттракционов в Парке Победы осуществляется с нарушениями: на нескольких батутах отсутствовали элементы крепления полотна, частично надорвана ограничительная сетка аттракциона, присутствовали повреждения оболочки батута. Выявленные факты послужили основанием для обращения прокурора в суд», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.В свою очередь МАУК «Культурные пространства Липецка» считает, что все эти нарушения являются несущественными и не влияют на безопасность эксплуатации аттракционов. К тому же недостатки были устранены учреждением после проведения проверки.