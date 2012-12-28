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754
сегодня, 13:11
9

Прокуратура считает батуты в Парке Победы небезопасными

Заявление прокуратуры рассматривает Арбитражный суд.

Арбитражный суд рассматривает заявление прокуратуры о привлечении МАУК «Культурные пространства Липецка» к административной ответственности за нарушение требований при эксплуатации аттракционов — по части первой статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

«Как указано в заявлении, в июне этого года прокуратура Октябрьского района Липецка с сотрудниками инспекции Гостехнадзора по Липецкой области проверили соблюдение МАУК «Культурные пространства Липецка» требований законодательства о безопасности аттракционов. Оказалось, что эксплуатация аттракционов в Парке Победы осуществляется с нарушениями: на нескольких батутах отсутствовали элементы крепления полотна, частично надорвана ограничительная сетка аттракциона, присутствовали повреждения оболочки батута. Выявленные факты послужили основанием для обращения прокурора в суд», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В свою очередь МАУК «Культурные пространства Липецка» считает, что все эти нарушения являются несущественными и не влияют на безопасность эксплуатации аттракционов. К тому же недостатки были устранены учреждением после проведения проверки.
парк
аттракционы
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Комментарии (9)

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Катюша
31 минуту назад
В Жемчужине(в парке победы),все карусели старые и ужасно скрипят.Тоже бы проверить,не ждать до происшествий...Больше с детьми туда не пойдем,ужасное место.
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Спрутс
сегодня, 15:38
А ещё хотим закупить американские горки. Рулетка-то русская.
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Надежда
сегодня, 15:16
Главное, как вовремя то, сезон закончился, деньги срубили, теперь можно и закрыть аттракцион. До лета.
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65+
сегодня, 14:51
Когда достроят в парке фитнес цент , купил форму ждал открытия и что ? Опять заморозили лет 20 . Снесите и посадите деревья на этом месте .
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Татьяна
сегодня, 14:35
Скорость решения проблем в нашем городе, зашкаливает.
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Сергей
сегодня, 14:23
Главное что оперативно, в июне выявили, а в ноябре начали разбираться. То-ли дело главный документ за неделю поменяли в стране.
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смотритель зоопарка
сегодня, 13:48
МАУК этот еще одна чудо организация , как и УГС...все всегда хорошо и деньги директора получают космические, а как проблема, все в кусты
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Других проблем
сегодня, 13:35
в этом городе нет.
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Жесть
сегодня, 13:47
Эта проблема касается безопасности наших детей!!! Что может быть проблематичней????
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