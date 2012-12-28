Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Липецкая вечЁрка: смерть на территории ЖК «Турист», кого обвинили в побеге заключенных и самокатный скандал
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
Общество
754
сегодня, 13:11
9
Прокуратура считает батуты в Парке Победы небезопасными
Заявление прокуратуры рассматривает Арбитражный суд.
«Как указано в заявлении, в июне этого года прокуратура Октябрьского района Липецка с сотрудниками инспекции Гостехнадзора по Липецкой области проверили соблюдение МАУК «Культурные пространства Липецка» требований законодательства о безопасности аттракционов. Оказалось, что эксплуатация аттракционов в Парке Победы осуществляется с нарушениями: на нескольких батутах отсутствовали элементы крепления полотна, частично надорвана ограничительная сетка аттракциона, присутствовали повреждения оболочки батута. Выявленные факты послужили основанием для обращения прокурора в суд», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В свою очередь МАУК «Культурные пространства Липецка» считает, что все эти нарушения являются несущественными и не влияют на безопасность эксплуатации аттракционов. К тому же недостатки были устранены учреждением после проведения проверки.
0
1
3
2
4
Комментарии (9)