В районах Дикого, 10 Шахты, Опытной станции и Тракторного отключат холодную воду

15 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в пяти районах Липецка – в центральной части, районах Дикого, 10-й Шахты, Опытной станции и Тракторного. С неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители почти восьми десятков улиц, предупредили в компании.

С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 11, 13, 15, 17 по улице Горького, №№ 13, 20/4 по улице 8 Марта.С 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах №№ 19, 23, 37, 46 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 8, 23 по улице Краснозаводской, № стр. 31а по улице Ильича, №№ 17 копр.1, 18, 18 корп.2 по улице Ленинградской, № 26 по улице 3 Сентября, №№ 17, 20, 24, 24 вл. 1, 27 по улице Коммунистической, №№ 3, 4, 8 по улице Волгоградской, № 5 по улице Одоевского. В этот период без холодной воды также останутся жители частного сектора улиц Муравьева, Задорожной, Одоевского, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Подсобное хозяйство, Одесской, Совхозной, Станционной, Трубной, Пугачева, Лебедянской, Гусева, Железнякова, Селекционной, Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Коммунистической, Краснозаводской, 3 Сентября, Ильича, Ленинградской, Студенческой, Донской, Степной, Лазо, 1-й Воронежской, Флерова, Чехова, Никитина, Черняховского, 30 лет ВЛКСМ, Тургенева, Герцена, Гвардейской, Седова, Красина, Песчаной, Бехтерева, Декабристов, Дачной, Профсоюзной, Панфилова, Докучаева, Кошевого, Севастопольской, Матросова, проезда Цветочного, переулков Кочубея, Паркового, Моторного, 2-го Моторного, Садового, Лесного, 2-го Лесного, Театрального, 2-го Театрального, Линейного.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.