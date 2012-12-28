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сегодня, 11:50

«Металлург» «скинул с плеч» ещё одного полузащитника

Основные кадровые потери у нашей команды уже позади.

Третий футболист покинул «Металлург» в зимний период – полузащитник Григорий Борисенко. В клубе рассказали, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По нашей информации, у Борисенко нашёлся более привлекательный вариант для продолжения карьеры, чем «дивизион Б», куда осенью выбыл «Металлург». 22-летнего атакующего хавбека позвало себе «Торпедо» из Миасса, которому все предрекали вылет из «Серебра», а оно утёрло злопыхателям и вышло в «Золото».

У воспитанника столичного «Локомотива» Борисенко: в 2022 году «железнодорожники» продали его в калининградскую «Балтику» за 25 тысяч евро (более 2,5 миллионов рублей по сегодняшнему курсу, прим.), а те через год – челнинскому «КАМАЗу» за 30 тысяч евро. Однако ни в одном из клубов Григорий не заиграл и зимой-2024 достался «Металлургу»… бесплатно.

Правда, и в нашей команде у технаря и трудяги возникли проблемы, прежде всего – со здоровьем. В первом полугодии-2024 он травмировал правое плечо, во втором полугодии – левое. В итоге бремя лидерства оказалось не по плечам. В полную силу Борисенко сыграл за «сталеваров» не так много матчей, всего провёл 24 поединка, отметился 2 голами и 2 ассистами.

Забивал он в «Серебре» в домашних матчах «Родине-2» и «Мурому», правда обе этих встречи липчане проиграли – соответственно 1:2 и 2:3. Последнюю, в том числе и потому, что Борисенко в конце игры не реализовал пенальти…. То поражение привело к отставке главного тренера Максима Ромащенко.

Ранее «Металлург» покинули защитник Руслан Бабаян и хавбек Дмитрий Великородный.

По информации GOROD48, массового исхода футболистов из «Металлурга» зимой не будет. Известно, что миасское «Торпедо» претендует ещё на одного хавбека «Металлурга», но дело упёрлось в денежную компенсацию. Ещё один футболист может покинуть команду по состоянию здоровья.

Потенциальные новобранцы начнут приезжать в Липецк после того, как команда выйдет из отпуска 21 января. Ранее главный тренер Дмитрий Бугаков говорил, что команда планирует бороться за возвращение в подгруппу «Серебро».
Футбол
«Металлург»
трансферы
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