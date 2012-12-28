Во время пожара в Грязинском районе мужчина задохнулся в дыму

Трагедия произошла в селе Бутырки

Сегодня в селе Бутырки Грязинского района, на улице Чкалова произошел пожар в доме. Выгорела одна комната.Угарным газом отравился хозяин дома. По предварительным данным спасти его не удалось.Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в тушении пожара были задействовано 9 человек, 3 единицы техники. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.