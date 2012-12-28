Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
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Происшествия
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48 минут назад
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Во время пожара в Грязинском районе мужчина задохнулся в дыму
Трагедия произошла в селе Бутырки
Угарным газом отравился хозяин дома. По предварительным данным спасти его не удалось.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в тушении пожара были задействовано 9 человек, 3 единицы техники. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.
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