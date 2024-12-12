Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей

Всё самое главное о предпоследнем дне года и об ожидании чуда.

Во время новогодних каникул мы каждый выпуск рубрики будем начинать с творчества земляков. Сегодня настроение липчанам поднимут известный местный исполнитель Роман Бирюков, который вместе с другими артистами записал свою весёлую версию известного новогоднего хита.Песню исполняют так же Вера Якунина, Евгений и Ольга Поляковы, Стас Терехов, Наталия Русскова.





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Днём в Липецке от 0 до +2 градусов. Утром ещё возможны остатки ночного мокрого снега и мороси, день пройдёт в основном без осадков.









С 10:00 и до конца ремонта предновогодний день без удобств проведут жители частного сектора на улицах Будённого, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.











Плановых отключений электричества сегодня не предвидится. А он неплановых, как обычно, никто не застрахован.















В зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 12:00 состоится яркий утренник-концерт (0+).





Липецкий государственный духовой оркестр, дирижировать которым сегодня будет Никита Трубицин, исполнит популярные новогодние мелодии. Вы услышите попурри из мультфильмов «Щелкунчик», «Холодное сердце», «Тролли», «Алладин», «Ну, погоди» и многих других в оригинальной обработке.















Сегодня – последний в 2024 году рабочий день в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Кто-то ещё может запастись литературой, а другие навестят интерактивную выставку «Вселенная в алфавитном порядке» (6+).





Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на новогодний спектакль «Машенька и медведь» (0+). Начало в 10:00 и в 13:00.









В репертуаре Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня только детский спектакль «По щучьему велению» (0+).









В Арт-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) Театр маленьких марионеток покажет сказку «Как Волк с Лисой Новый год встречали и Золотое Яйцо у Бабы с Дедом украли» (0+).













Фото vk.com/art_modnoe_mesto



Новогодняя экскурсия по Липецкому зоопарку (ул. К.Маркса, вл.9) сегодня тоже состоится в 17:00 (0+).









Есть и настоящие авралы – такие как завершения ремонта (7%) и покупки подарков (5%). Украсить дом и нарядить елку, купить продукты, всех поздравить хотят успеть по 4% соответственно. 3% ответивших намереваются окончить обучение. Еще 3% — отдохнуть, а 2% — выспаться перед бессонной праздничной ночью.











Чем моложе респонденты, тем чаще они стремятся к карьерному росту: новую должность ждут 42% опрошенных до 35 лет и только 20% граждан старше 45 лет. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще упоминают о повышении, чем те, чей доход ниже.







