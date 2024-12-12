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7 минут назад

Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей

Всё самое главное о предпоследнем дне года и об ожидании чуда.

Без этой песни не наступит Новый год

Во время новогодних каникул мы каждый выпуск рубрики будем начинать с творчества земляков. Сегодня настроение липчанам поднимут известный местный исполнитель Роман Бирюков, который вместе с другими артистами записал свою весёлую версию известного новогоднего хита.Песню исполняют так же Вера Якунина, Евгений и Ольга Поляковы, Стас Терехов, Наталия Русскова.



Предновогодний ноль

Днём в Липецке от 0 до +2 градусов. Утром ещё возможны остатки ночного мокрого снега и мороси, день пройдёт в основном без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до конца ремонта предновогодний день без удобств проведут жители частного сектора на улицах Будённого, Зоологической, Индустриальной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской.

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Да будет свет! А будет свет?

Плановых отключений электричества сегодня не предвидится. А он неплановых, как обычно, никто не застрахован.

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Пробки

Движение в городе уже не такое интенсивное, как в разгар рабочего года, несмотря на то, что сегодня понедельник. Но предновогоднюю суету никто не отменял, поэтому посматривать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения нужно.


Гарри Поттер и все-все

В зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 12:00 состоится яркий утренник-концерт (0+). 

Липецкий государственный духовой оркестр, дирижировать которым сегодня будет Никита Трубицин, исполнит популярные новогодние мелодии. Вы услышите попурри из мультфильмов «Щелкунчик», «Холодное сердце», «Тролли», «Алладин», «Ну, погоди» и многих других в оригинальной обработке.

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Отдельная «фишка» - мелодии из фильмов о Гарри Поттере и песни в исполнении Ульяны Уладовой, Сергея Колесника, Анастасии Пименовой и других солистов Липецкой государственной филармонии.

Вся вселенная по алфавиту

Сегодня – последний в 2024 году рабочий день в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Кто-то ещё может запастись литературой, а другие навестят интерактивную выставку «Вселенная в алфавитном порядке» (6+).

Вы удивитесь многообразию словарей, в числе которых «Словарь парадоксальных определений», «Российский историко-бытовой словарь», «Гости из прошлого» (словарь редких слов по художественным произведениям русских писателей) и другие. А блиц-игра поможет проверить грамотность, словарный запас, эрудицию и расширить кругозор.

Сегодня библиотека работает с 10:00 до 19:00, выставка продлится до 22 февраля.

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Фото vk.com/lib48ru

Машенька, медведь и новогодний кот

Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на новогодний спектакль «Машенька и медведь» (0+). Начало в 10:00 и в 13:00.

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После окончания представлений состоится и праздничное гуляние возле ёлки Новый год с котом учёным» (0+).

Театр

В репертуаре Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня только детский спектакль «По щучьему велению» (0+).

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Начало классической сказки в 11:00.

Новогодний малышник

В Арт-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) Театр маленьких марионеток покажет сказку «Как Волк с Лисой Новый год встречали и Золотое Яйцо у Бабы с Дедом украли» (0+).

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Фото vk.com/art_modnoe_mesto

После спектакля о «краже года» будет не менее интересно: у малышей появится возможность научиться управлять марионетками, а в конце ждёт сюрприз – Дедушка Мороз с конкурсами и подарками. Билет на одного ребёнка даёт право бесплатного прохода и одному взрослому.

В темноте по зоопарку

Новогодняя экскурсия по Липецкому зоопарку (ул. К.Маркса, вл.9) сегодня тоже состоится в 17:00 (0+).

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Подробно о мероприятии мы рассказывали вчера. Сегодня оно повторится вновь – приходите, поздравьте зверушек и порадуйте близких. Для детей до 3-х лет вход бесплатный.

Нет ничего хуже неоконченных дел

В последние дни уходящего года липчанам нудно многое успеть. Например, закончить уборку в квартире, об этом рассказали 7% опрошенных SuperJob.

Есть и настоящие авралы – такие как завершения ремонта (7%) и покупки подарков (5%). Украсить дом и нарядить елку, купить продукты, всех поздравить хотят успеть по 4% соответственно. 3% ответивших намереваются окончить обучение. Еще 3% — отдохнуть, а 2% — выспаться перед бессонной праздничной ночью.

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Готовиться к приходу гостей и составлять меню для новогоднего стола будут по 2% соответственно. По 1% липчан запланировали до боя курантов посетить спортзал, салон красоты, врача, а также раздать долги, оплатить ЖКХ и починить машину.

Мужчинам в предновогодней суете важнее всего закончить ремонт. У женщин на первом месте — покупка подарков.

В Год змеи карьера попрёт?

И в конце всё-таки немножечко о работе. 27% липчан ожидают повышения в должности в новом году, выяснили в SuperJob. Мужчины говорят об этом чаще, чем женщины.

Чем моложе респонденты, тем чаще они стремятся к карьерному росту: новую должность ждут 42% опрошенных до 35 лет и только 20% граждан старше 45 лет. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще упоминают о повышении, чем те, чей доход ниже.

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Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других ожидают продвижения по карьерной лестнице в 2025 году программисты - 55, менеджеры по работе с клиентами - 34% и дизайнеры - 32%. О том, что его недавно повысили, рассказал каждый четвертый пиарщик, каждый восьмой инженер, каждый девятый главный бухгалтер, каждый десятый эйчар. Наименее уверены в карьерных перспективах учителя - 15%, кладовщики - 16% и секретари - 17%.

Дорогие липчане! Нас ждёт предновогодний день и предновогодняя ночь. Совсем скоро уже праздник, и сейчас все мысли о нём. Но новости нет-нет, да стучатся в нашу дверь - как минимум, через экран гаджета и компьютера. GOROD48 продолжает зорко стоять на страже событий, а вы можете немного расслабиться. Мы ничего не упустим, вам достаточно лишь время от времени заходить на сайт и отслеживать ленту – тогда ничего не пройдёт мимо вас. Мы работаем 24/7 (в новогоднюю ночь тоже) и ждём вас на главных электронных страницах Липецка снова и снова.
Сегодня в Липецке
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