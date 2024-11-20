Сегодня в Липецке: музыка Нового Года, вечерняя экскурсия по зоопарку, бесплатные парковки

Представляем культурную программу первого дня отдыха.

Музыка на праздник





Наша рубрика на праздниках планирует выходить ежедневно в 9 утра и для поднятия настроения будет начинаться творческими номерами липецких артистов. Такими, как песня «Нежность» из нового альбома «Костры» липецкой исполнительницы Ольги Владимировой.





Выпускнице знаменитой студии «Алые паруса» и автору более 50 композиций продемонстрировать своё творчество в АРТ-пространстве «Модное место» помогали музыканты группы «Квартал 48», а именно - Евгений Рымар (бас-гитара), Руслан Копылов (гитара), Сергей Шефов (клавишные) Дмитрий Севостьянов (барабаны). Всё это запечатлел Аркадий Свиридов и получился номер, который вы увидите ниже.







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Температура днём составит до -2 градусов. Снега или дождя не ждите, воскресенье пройдёт без осадков.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Гагарина, 63, 63а, 67а, 73/3; Космонавтов, 2, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12/2, 14, 14/2, 16, 16/1, 16а, 18, 18/1, 20, 20/1, 20а, 22, 22/1.









Ремонтировать электросети с 9:00 до 18:00 сегодня с 9:00 до 18:00 будут только в одном здании – на Зегеля, 1.









Чиновники за парковку в праздники денег не возьмут





Парковки в центре Липецка с сегодняшнего дня станут бесплатными - на все новогодние праздники. Как говорится - всё для людей. С 9 января за место придётся платить как обычно.









Прогулка в темноте между клеток

А вы когда-нибудь отмечали начало праздников вот так – вечерней экскурсией по зоопарку? В зверинце (ул. К.Маркса, вл.9) сегодня устроят первую прогулку в сумерках (0+).









Очень красивая программа и много волшебства по мотивам сказки польской писательницы Люцины Легут. Начало в 11:00 и в 12:00.









АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54) в 15:00 приглашает на новогодний малышник с марионетками «Как волк с лисой новый год встречали и золотое яйцо у бабы с дедом украли» (0+).

















Мультик



Ёлка

Липецкий государственный театр кукол приглашает на сказку «Машенька и медведь» (0+). Сеансы в 10:00 и в 13:00.















А в 16:00 – сказка «Времена года» (0+), после которой ребятишки точно будут знать, почему осенью с деревьев опадают листочки, а зимой – идёт снег.





После каждого представления – праздничный интерактив у ёлки «Новый год с котом учёным» (0+).

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) закрывает программу 2024 года. Сегодня в 18:00 пройдёт последнее представление года – комедия «Новый год по-французски» (16+).









Главные герои пьесы французского писателя Марка Камолетти - Бернар и Жаклин являются счастливой супружеской парой, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...





Путешествие во времени в кокошнике и льняных штанах





В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 18:01 пройдёт новогодний то ли спектакль, то ли дискотека Синий камень или гости из будущего» (12+).













Фото vk.com/vbiblioteku







Строго говоря, сегодня ещё не новогодние каникулы, а просто дежурный выходной в воскресенье. Но к чёрту формальности – поздравляем всех с началом продолжительного праздничного отдыха!А вы думали? Да, на работу многим сегодня уже не надо, но предпраздничную суету, поездки за подарками никто не отменял. Потому помните о «Яндекс-пробках» и аналогичных приложениях – могут вас серьёзно выручить.В 17:00 экскурсовод встретит гостей у входа, познакомит с жизнью животных в тёмное время суток. В зоопарке ждёт нарядная ёлка, светящиеся шары, дед Мороз, зимние фотозоны, призы и предсказания на год. Можно приходить целыми группами. Для детей до 3-х лет – бесплатно.Липецкая государственная филармония приготовила для малышей целый цикл спектаклей. Первым в «Фестивале новогодних сказок» покажут спектакль «Маленький магазинчик»А в 15:00 на сцене «Гарри Поттер и все, все, все»В исполнении Липецкого духового оркестра, дирижировать которым будет Никита Трубицин, вы услышите попурри из мультфильмов «Щелкунчик», «Холодное сердце», «Тролли», «Алладин», «Ну, погоди» и многих других в оригинальной обработке, а также мелодии из фильмов о Гарри Поттере и песни в исполнении Ульяны Уладовой, Сергея Колесника, Анастасии Пименовой и других «звезд» филармонии.Весёлое представление и очень гуманная ценовая политика: один билет для малыша предоставляет даёт возможность бесплатно пройти одному взрослому.Если не знаете с чего начать праздновать, то отличный вариант – поход в Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на показ мультика «Мини-мишки: новые приключения». Россия, 2023. Режиссёр Анна МустафаеваНо Кеша, Тучка, Лисичка, Валя, Саня, Соня и Цыпа увлеченно и с детским задором будут искать новые приключения. И обязательно их найдут!Сеансы в 12:00 и в 15:00.Режиссёр Светлана Морозова представит историю, где переплетаются прошлое и будущее, а мистические легенды оживают на сцене. Помогать ей будут артисты кружка «VIVA Открытие». Танцевальные номера от известных коллективов и душевная дискотека от Романа Бирюкова. А ещё - конкурсы и подарки!Посетителей просят соблюдать Дресс-код: русский стиль или бохо, чтобы создать атмосферу сказки.