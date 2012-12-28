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29 минут назад

Салат «Оливье» обойдется дешевле всего липчанам

В индексе «Оливье», один из самых популярных у россиян салатов в традиционном виде, дешевле всего — в Липецкой области.

Центр стратегических разработок выпустил новогодний «Индекс Оливье». ЦСР сделал подборку из трех видов «Оливье» - с колбасой, рыбой и вегетарианский.

Цены на продукты, применяемые при приготовлении салата, ЦСР взял из региональных данных Росстата. Объем – среднестатистический – 800 граммов на семью из 3-4 человек, исходя из весомой порции около 200 грамм на человека.

Самая дешевая порция Оливье в традиционном приготовлении, с колбасой, в Липецкой области – 179 рублей, 35 копеек. В прошлом году она стоила 167 рублей и Оливье у нас не был самым дешевым. В Мордовии Оливье обходился дешевле - 161 рубль за порцию на человека.

С рыбой Оливье в Липецкой области обойдется в 556 рублей. Это третье место по стране. Первое за Чечней – 549 рублей. 534 рубля стоит рыбный Оливье в Татарстане.

Веганский Оливье самый дешевый на Белгородчине – 149 рублей. В Липецкой области Оливье без мяса, рыбы, колбасы обойдется в 154 рубля. Самый дешевый вегетарианский Оливье в Ингушетии – 145 рублей.
индекс Оливье
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