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Погода в Липецке
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сегодня, 16:17
Первые день и неделя нового года будут тёплыми
А главная погодная опасность, которая подстерегает липчан в праздничные дни — это гололёд.
В Липецкой области 1 января и первые пять дней 2025 года ожидаются лишь небольшие осадки в форме мокрого снега. По прогнозам синоптиков, гулять в новогоднюю ночь будет не очень комфортно: мешать будут морось, мокрый снег и ветер. Но ветер будет не очень сильным.
В первые дни нового года под утро будут выпадать полсантиметра — сантиметр снега, который днём будет таять.
Ну а главная погодная опасность, которая подстерегает липчан в праздничные дни — гололёд. Он прогнозируется на все ближайшие дни, особенно осторожными следует быть в утренние часы.
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