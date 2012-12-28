Первые день и неделя нового года будут тёплыми

А главная погодная опасность, которая подстерегает липчан в праздничные дни — это гололёд.

Погода 1 января в Липецкой области будет мало чем отличаться от сегодняшней. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, первый день и первая неделя нового года будут тёплыми: в среднем столбики термометров покажут около нуля градусов, ночью — небольшой минус, днём — небольшой плюс. Циклоны пройдут по северу и югу России, а среднюю полосу захватят лишь небольшие фронты от северных циклонов.В Липецкой области 1 января и первые пять дней 2025 года ожидаются лишь небольшие осадки в форме мокрого снега. По прогнозам синоптиков, гулять в новогоднюю ночь будет не очень комфортно: мешать будут морось, мокрый снег и ветер. Но ветер будет не очень сильным.В первые дни нового года под утро будут выпадать полсантиметра — сантиметр снега, который днём будет таять.Ну а главная погодная опасность, которая подстерегает липчан в праздничные дни — гололёд. Он прогнозируется на все ближайшие дни, особенно осторожными следует быть в утренние часы.