Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке появился «Орешник»
Общество
33-летняя врач отпущена из СИЗО под подписку о невыезде
Здоровье
Родные 19-летней девушки просят помощи для ее реабилитации
Происшествия
В Липецке капитально отремонтируют самую старую школу города
Общество
Мастер участка погиб из-за разрушения соединительного элемента шланга
Происшествия
Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
Происшествия
Липецк полностью отказался от «Мечты»
Общество
Зарплаты бюджетникам в Липецке подняли на 8,4%
Общество
Липецкая вечЁрка: врача выпустили из СИЗО, звездопад на Советской и липецкий «Орешник»
Общество
Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
Общество
Читать все
Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
Общество
Окончание работ по строительству спортивной зоны на Зеленом острове перенесли на 2025 год
Общество
68-летнюю ельчанку мошенники обманули более чем на шесть миллионов рублей
Происшествия
Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
Происшествия
Бензин премиальной марки дорожал быстрее остального топлива
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: врача выпустили из СИЗО, звездопад на Советской и липецкий «Орешник»
Общество
В Липецкой области сухо, безветренно и до +2
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: вакансии, которые так необходимы – верхолаз, дверевой, геймер
Общество
В РОРП ЛО поблагодарили за плодотворное сотрудничество омбудсмена по защите прав предпринимателей Александра Бабанова
Общество
Читать все
Общество
32
40 минут назад

Сегодня в Липецке: вакансии, которые так необходимы – верхолаз, дверевой, геймер

Пятница - не конец рабочей недели.

Сухо

Температура днём от 0 до -2 градусов. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

DSC0042412.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 8-е Марта, 13, 20/2, 20/3, 20/4, 22/4, 22/3, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4; М. Горького, 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 17, 19; Папина, 6, 8; на бульваре Шубина, 9.

photo_2024-12-12_07-01-26.jpg

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Большие Ключи, Верхней, Каменный Лог, Логовой, Подовражной.

Пробки

Проблемных мест в городе хватает с раннего утра. «Яндекс-карты» или аналогичные приложения предупредят о заторах и по возможности подскажут, как их объехать.


Вечер сюрпризов

Создать новогоднее настроение вам сегодня поможет Липецкая государственная филармония. Может вылепить его из ничего буквально силой искусства. Для этого нужно прийти вечером в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на программу «Вечер новогодних сюрпризов» (18+).

DSC_1534.JPG

Начало торжеств в фойе в 18:30, концерт стартует в 19:15. В представлении участвуют Симфонический оркестр Липецкой филармонии, главный дирижер – Михаил Мясников, солисты Артем Тарасов и Наталья Плюснина, а также ведущие Игорь Пронин и Анна Аникеева. Обещают призы, подарки и чудесные превращения.

Театр детям

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого приглашает юных зрителей на спектакль «По щучьему велению» (0+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

Сеансы в 11:00 и 14:00. Можно будет порадоваться и новогодней ёлке.

Театр взрослым

Для старшей публики в ЛГАДТ в 19:00 приготовили поэтический спектакль «Всё начинается с любви» (12+).

4303_42.jpg

Основу представления составляют стихи и песни 1960-70-х годов.

Игротека

А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня ждут целые семьи. В 18:30 откроется семейная «Игротека» (12+).

6kwm0news1ea981fidvxzqz1yfejmcby.jpg

Вниманию гостей будут представлены настольные игры, а правилам и всем премудростям обучат прямо на месте. Есть возможность весело провести время.
Вход – донат.

Работы мастера

Сходить сегодня можно на выставку самого известного художника в истории региона. В Доме мастера (ул. Ленина, 2) работает выставка работ Виктора Сорокина (1912 – 2001) под названием «Вновь к истокам рек возвращаются их воды...» (0+).

Любой липчанин должен хотя бы раз увидеть картины легендарного земляка. Сегодня выставка работает с 11:00 до 19:00, продлится она до 16 февраля.

Верхолаз и дверевой

Сайт рекрутинга hh.ru опубликовал список самых необычных вакансий декабря в Липецкой области. Так, от 46 500 рублей в Липецке готовы платить слойщику – работнику, который будет заниматься приготовлением слоеного теста и формовкой изделий из слоеного теста.

Также в Липецке ищут геймера на зарплату от 18 000 до 80 000 ₽ на руки. Кандидат будет проходить уровни в компьютерной игре в World of Warcraft и повышать рейтинг. Работа в удаленном формате.
А ещё разыскивают блогера в социальных сетях на зарплату от 30 000 ₽ на руки. Сотруднику предстоит создавать контент, выкладывать видео со своим участием, осуществлять первичную консультацию клиентов по услугам компании.

Одной из компаний необходим верхолаз на зарплату от 5 000 ₽ на руки. Среди обязанностей − измерение вертикальности конструкций с земли приборами и подъем на них при необходимости (столб до 30 м, башня до 70 м).

Также в Липецке открыта вакансия дверевого с зарплатой от 110 000 до 135 000 ₽ до вычета налогов. Кандидату предстоит контролировать правильность установки механизмов сжатия пружинных затворов, заход захватов в карманы дверей, осматривать состояние футеровки дверей, очищать двери от кокса, смолы и графита по всей высоте.

Дорогие липчане! Пятница – ещё не конец рабочей недели, нам предстоит трудиться и завтра. Но зато впереди – полноценные новогодние каникулы. Сегодня продолжаем доделывать дела, а рабочие паузы заполняем новостями на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, всего несколько визитов на сайт в течение дня сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на наших электронных страницах 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru