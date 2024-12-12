Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
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Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор»
Ночью в Липецке обокрали супермаркет: вор вывез алкоголь и колбасу на магазинной тележке
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Общество
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40 минут назад
Сегодня в Липецке: вакансии, которые так необходимы – верхолаз, дверевой, геймер
Пятница - не конец рабочей недели.
Температура днём от 0 до -2 градусов. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 8-е Марта, 13, 20/2, 20/3, 20/4, 22/4, 22/3, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4; М. Горького, 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 17, 19; Папина, 6, 8; на бульваре Шубина, 9.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Большие Ключи, Верхней, Каменный Лог, Логовой, Подовражной.
Пробки
Проблемных мест в городе хватает с раннего утра. «Яндекс-карты» или аналогичные приложения предупредят о заторах и по возможности подскажут, как их объехать.
Вечер сюрпризов
Создать новогоднее настроение вам сегодня поможет Липецкая государственная филармония. Может вылепить его из ничего буквально силой искусства. Для этого нужно прийти вечером в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на программу «Вечер новогодних сюрпризов» (18+).
Начало торжеств в фойе в 18:30, концерт стартует в 19:15. В представлении участвуют Симфонический оркестр Липецкой филармонии, главный дирижер – Михаил Мясников, солисты Артем Тарасов и Наталья Плюснина, а также ведущие Игорь Пронин и Анна Аникеева. Обещают призы, подарки и чудесные превращения.
Театр детям
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого приглашает юных зрителей на спектакль «По щучьему велению» (0+).
Театр взрослым
Для старшей публики в ЛГАДТ в 19:00 приготовили поэтический спектакль «Всё начинается с любви» (12+).
Основу представления составляют стихи и песни 1960-70-х годов.
Игротека
А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня ждут целые семьи. В 18:30 откроется семейная «Игротека» (12+).
Вниманию гостей будут представлены настольные игры, а правилам и всем премудростям обучат прямо на месте. Есть возможность весело провести время.
Вход – донат.
Работы мастера
Сходить сегодня можно на выставку самого известного художника в истории региона. В Доме мастера (ул. Ленина, 2) работает выставка работ Виктора Сорокина (1912 – 2001) под названием «Вновь к истокам рек возвращаются их воды...» (0+).
Верхолаз и дверевой
Сайт рекрутинга hh.ru опубликовал список самых необычных вакансий декабря в Липецкой области. Так, от 46 500 рублей в Липецке готовы платить слойщику – работнику, который будет заниматься приготовлением слоеного теста и формовкой изделий из слоеного теста.
Также в Липецке ищут геймера на зарплату от 18 000 до 80 000 ₽ на руки. Кандидат будет проходить уровни в компьютерной игре в World of Warcraft и повышать рейтинг. Работа в удаленном формате.
А ещё разыскивают блогера в социальных сетях на зарплату от 30 000 ₽ на руки. Сотруднику предстоит создавать контент, выкладывать видео со своим участием, осуществлять первичную консультацию клиентов по услугам компании.
Одной из компаний необходим верхолаз на зарплату от 5 000 ₽ на руки. Среди обязанностей − измерение вертикальности конструкций с земли приборами и подъем на них при необходимости (столб до 30 м, башня до 70 м).
Также в Липецке открыта вакансия дверевого с зарплатой от 110 000 до 135 000 ₽ до вычета налогов. Кандидату предстоит контролировать правильность установки механизмов сжатия пружинных затворов, заход захватов в карманы дверей, осматривать состояние футеровки дверей, очищать двери от кокса, смолы и графита по всей высоте.
Дорогие липчане! Пятница – ещё не конец рабочей недели, нам предстоит трудиться и завтра. Но зато впереди – полноценные новогодние каникулы. Сегодня продолжаем доделывать дела, а рабочие паузы заполняем новостями на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, всего несколько визитов на сайт в течение дня сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на наших электронных страницах 24/7 снова и снова.
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