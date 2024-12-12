Сегодня в Липецке: вакансии, которые так необходимы – верхолаз, дверевой, геймер

Пятница - не конец рабочей недели.

Температура днём от 0 до -2 градусов. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 8-е Марта, 13, 20/2, 20/3, 20/4, 22/4, 22/3, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 26/3, 26/4; М. Горького, 11, 11/2, 13, 13/2, 15, 17, 19; Папина, 6, 8; на бульваре Шубина, 9.











Создать новогоднее настроение вам сегодня поможет Липецкая государственная филармония. Может вылепить его из ничего буквально силой искусства. Для этого нужно прийти вечером в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) на программу «Вечер новогодних сюрпризов» (18+).









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого приглашает юных зрителей на спектакль «По щучьему велению» (0+).













Для старшей публики в ЛГАДТ в 19:00 приготовили поэтический спектакль «Всё начинается с любви» (12+).









А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня ждут целые семьи. В 18:30 откроется семейная «Игротека» (12+).















Вниманию гостей будут представлены настольные игры, а правилам и всем премудростям обучат прямо на месте. Есть возможность весело провести время.

Вход – донат.

Сходить сегодня можно на выставку самого известного художника в истории региона. В Доме мастера (ул. Ленина, 2) работает выставка работ Виктора Сорокина (1912 – 2001) под названием «Вновь к истокам рек возвращаются их воды...» (0+).









Верхолаз и дверевой

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Большие Ключи, Верхней, Каменный Лог, Логовой, Подовражной.Проблемных мест в городе хватает с раннего утра. «Яндекс-карты» или аналогичные приложения предупредят о заторах и по возможности подскажут, как их объехать.Начало торжеств в фойе в 18:30, концерт стартует в 19:15. В представлении участвуют Симфонический оркестр Липецкой филармонии, главный дирижер – Михаил Мясников, солисты Артем Тарасов и Наталья Плюснина, а также ведущие Игорь Пронин и Анна Аникеева. Обещают призы, подарки и чудесные превращения.Сеансы в 11:00 и 14:00. Можно будет порадоваться и новогодней ёлке.Основу представления составляют стихи и песни 1960-70-х годов.Любой липчанин должен хотя бы раз увидеть картины легендарного земляка. Сегодня выставка работает с 11:00 до 19:00, продлится она до 16 февраля.Сайт рекрутинга hh.ru опубликовал список самых необычных вакансий декабря в Липецкой области. Так, от 46 500 рублей в Липецке готовы платить слойщику – работнику, который будет заниматься приготовлением слоеного теста и формовкой изделий из слоеного теста.Также в Липецке ищут геймера на зарплату от 18 000 до 80 000 ₽ на руки. Кандидат будет проходить уровни в компьютерной игре в World of Warcraft и повышать рейтинг. Работа в удаленном формате.А ещё разыскивают блогера в социальных сетях на зарплату от 30 000 ₽ на руки. Сотруднику предстоит создавать контент, выкладывать видео со своим участием, осуществлять первичную консультацию клиентов по услугам компании.Одной из компаний необходим верхолаз на зарплату от 5 000 ₽ на руки. Среди обязанностей − измерение вертикальности конструкций с земли приборами и подъем на них при необходимости (столб до 30 м, башня до 70 м).Также в Липецке открыта вакансия дверевого с зарплатой от 110 000 до 135 000 ₽ до вычета налогов. Кандидату предстоит контролировать правильность установки механизмов сжатия пружинных затворов, заход захватов в карманы дверей, осматривать состояние футеровки дверей, очищать двери от кокса, смолы и графита по всей высоте.