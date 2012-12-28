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35 минут назад
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Липецкая вечЁрка: врача выпустили из СИЗО, звездопад на Советской и липецкий «Орешник»

Осужденному врачу изменили меру пресечения, на улице Советской заменены световые консоли, и в городе появился ТОС «Орешник».

Заместителю главного врача по медицинской части Липецкой областной станции переливания крови и бывшему хирургу областной детской больницы 33-летней Ольге Смотровой Липецкий областной суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Напомним, врача приговорили к трем годам колонии общего режима за смерть двухлетней пациентки. Ольгу Смотрову взяли под стражу прямо в зале суда. Защита Ольги Смотровой обжалует приговор, и, на время этой процедура не завершена, добилась ее освобождения из СИЗО.

Адвокат врача в качестве аргументов для освобождения своей подзащитной назвал участие мужа Ольги Смотровой в СВО, наличие у нее пятимесячного ребёнка, которому требуется круглосуточный уход со стороны матери и грудное вскармливание. К тому же у ребёнка имеется тяжёлое заболевание.

Родители погибшей девочки возражали против освобождения Ольги Смотровой на время обжалования приговора, а  сам приговор Правобережного суда считают законным и справедливым.

Дело еще не закончено.

Эта новость зацепила читателей GOROD48. Они оставили несколько десятков прямо противоположных комментариев.

«Однозначно заслуживает лишения заниматься медицинской практикой навсегда!», — считает Гость.

«Очень жаль, что малышка задумала заболеть в момент отсутствия технической возможности для ее обследования. А я то думала, что у нас медицинская помощь оказывается круглосуточно. Так мы далеко пойдем», — заметила мимоходом.

«Для врача гибель пациента — это огромная трагедия на всю жизнь! Судить не следует! Настоящий врач сам осуждает себя больше любого судьи. Остановитесь!» — написала Марина.

«Почему родители не поехали в инфекционку, а теперь ищут крайнего в первую очередь виновники они», — не поняла Елена.

«Почему ребенка до утра в больнице не оставила?», — спросил Гость.

«Родители виновны в том, что продержали ребенка два дня дома. Но и врач виновна в том, что не назначила УЗИ и рентген из-за отсутствия техвозможности. Как это отсутствует техвозможность сделать необходимые обследования по срочному при поступлении пациента в стационар с острым животом? Вы что? А если бы это был ваш ребенок! В любом случае нужны дежурные врачи этих специальностей. И не надо жаловаться на дефицит врачей. А если не будет педиатров в городе, вообще детей некому лечить будет?», — написал Врач с большим стажем.

«А почему врач сама не сделала УЗИ? Каждый хирург должен делать УЗИ согласно профессиональному стандарту «Врач хирург», утвержденному Приказом Минтруда России от 26.11 2018 года .N 743 н», — спросил Ооо.

«По ночам в больнице УЗИ и рентген не работают — ведь люди ночью не болеют и не умирают!» — возмутился главврач.

И еще об одном судебном заседании. 28-летней липчанке теперь придется заплатить 100 000 рублей штрафа. Такое решение вынес суд за то, что гражданка покусала двух полицейских. А это уголовная статья за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

На улице Советской в Липецке можно увидеть звездопад:  световые консоли заменены с часов на звезды. Растяжки в таком же стиле делают и на соседней  улице Первомайской.





Жаль только, что практически все новогодние украшения города старые. Липчане на них любуются уже не один год.

«Все новое — это хорошо забытое старое! Я помню висели лампочки на такую тематику, висела в виде растяжки над старым выездом и выездом в поселок Матырский, но они почему-то не горели по вечерам, это было конец 80-х — начало 90х гг», — вспомнил гражданин.

«Неплохо, спасибо. Еще бы грязюку убрали, цены бы не было нашем дорогим эффективным менеджерам», — попросил ЛТЗ.

«Весь город тёмный. Нет никакого ощущения приближения Нового года», — считает Город Тьмы.

«А на Опытной в частном секторе, просто фонари включить слабо?», — спросил Гость.

«Классно! Город просто красавец. Среди деревень», — поерничал Сергей.

В Липецке появился свой «Орешник». Не надо путать с одноименной ракетой. Это всего лишь ТОС — название выбрали жильцы домов, которые располагаются на улицах Гагарина и Шкатова.

«Иронично», — написал мизантроп.

«Самокритично!», — добавил Савелий.

И еще про общественную жизнь. Мэрия намерена через суд понудить липчан взять на содержание объекты благоустройства программы «Мой двор». Правда, с оговоркой, что это будет крайняя мера. Сразу несколько депутатов горсовета заявили, что их избиратели на такое не пойдут.

За три года в Липецке по программе «Мой двор» обустроены 123 двора. Жители города взяли на свой баланс меньше половины того, что было сделано.

— С самого начала, когда эта программа затевалась, я говорил, что надо решить этот вопрос юридически, но меня не услышали, — сказал GOROD48 заместитель председателя Общественной палаты Липецка и руководитель регионального отделения НП «ЖКХ-Контроль» Фёдор Жигаров. — Теперь надо договариваться с жителями, проводить собрания. Где не удастся договориться, на какое-то время муниципалитет должен взять себе на баланс дворы, чтобы не случилось беды.

Кстати, дворы далеко не во всех городах страны содержатся на деньги жильцов — муниципалитеты на себя берут финансовое бремя содержания этих пространств.

От себя добавим — непонятно, почему горожане должны содержать дворы, которыми могут пользоваться все желающие? Если двор огорожен — это повышает капитализацию жилья, и в этом случае понятно, за что платить. Проходные дворы — городские общественные пространства. Так считают и большинство комментаторов GOROD48.

«Что ни день, то очередная какая-нибудь гадость от разного рода коммунально-социальных «благодетелей». Вспоминайте — всегда в таких случаях поговорку про бесплатный сыр в мышеловке. Вся эта якобы «благотворительность» была изначально задумана, чтобы спихнуть на горожан городские пассивы», — написал Вадим.

«Спасибо не надо. В городе много вандалов, маргиналов, которые используют детские площадки для своих нужд. А чинить и мыть будут горожане за свой счет? Увеличьте количество патрулей на улицах города тогда. Хорошо придумали, конечно. У нас и своих обязанностей полно, мы налоги платим с каждого чиха. На них город и должен содержаться», — добавил Мда.

«Это называется навязывание услуг, у нас в доме никого не спрашивали, устанавливать или нет. Установили, и мы должны платить. у нас в доме маленьких детей вообще нет, одни пенсионеры», — считает Сергей.

«Фрунзе 30-32 вопрос стоял только про однократное софинансирование — 1%, про содержание за счет жильцов благоустройства дворовой территории ничего не знаем и не слышали, однако», — заявил ***00***.

«Совсем сбрендили?», — не стал выбирать выражения Буквоед.

«Читаешь комментарии — все людям кто-то что-то должен. Не было площадок — плохо, сделали — еще хуже. Надо было отказываться тогда от благоустройства двора, не подписывать обязательства. Ну и читать, конечно, перед подписанием, что подписывали», — написал липчанин.

«Необходимо благоустройство, а не площадки. Асфальт, освещение, дорожки пешеходные, парковки трудно раскурочить, чем площадки с дешёвыми наполнением», — считает Не совсем так.

«Сделали двор за миллионы. 1. Срок гарантии сколько? 5 лет. Вот и пусть ремонтируют по гарантии! Мэрия заплатила 99%, а жители 1%. Значит мэрия пусть содержит 99%, а жители — 1%. Ведь ничего не стало собственностью моей! Итак капиталисты повесили на жителей содержать общедомовое имущество, а даже ключей от подвала жителям не дают и к ОДПУ для снятия показаний не допускают! Долой обирание жителей!», — высказал свое мнение Пенсионер.

«Ну вот, например, у нас во дворе, качество проделанных работ на очень плохом уровне. Нагрузить двор некачественным инвентарём, и взымать за это деньги? А вопросы задавать там не принято. «Дареному коню в зубы не смотрят». Если бы я сам не ремонтировал площадку, то она бы давно детей придавила. Сначала поставьте такие же качественные площадки, чтобы их хватало бы лет на 20! А не на один год, а потом нагружайте жителей!», — возмутился с Дачного.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, будет примерно также, как и сегодня:  от 0 до -2 градусов.
вечЁрка
врачебная ошибка
иллюминация
ТСЖ
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Комментарии (3)

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8 минут назад
8 Марта, Толстого все лампы бледные, жёлтого цвета, еле дышат! В 18 часов темень не проглядная, ноги только ломать!
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Сселки
21 минуту назад
У Вас чаво,лампочек нету,везде темень,поменяйте лампы накаливания,а то полный орешник.
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Электорат
21 минуту назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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