В Липецке можно увидеть звездопад

Новая иллюминация заработала на улице Советской.

На улице Советской «Липецкгорсвет» заменил световые консоли: вместо курантов на 32 столба прикреплены новогодние звезды.А на улице Первомайской смонтированы две праздничные растяжки, еще четыре появятся на улице в ближайшее время. Все они выдержаны в том же стиле, что и звезды на Советской.К сожалению, это чуть ли не единственные новогодние новшества в Липецке. Большинство украшений горожане уже видели в прошлые годы.