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Сегодня в Липецке: игрушки из ваты, липчане конфликтуют на работе с коллегами и начальством
Общество
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49 минут назад
В Липецке можно увидеть звездопад
Новая иллюминация заработала на улице Советской.
А на улице Первомайской смонтированы две праздничные растяжки, еще четыре появятся на улице в ближайшее время. Все они выдержаны в том же стиле, что и звезды на Советской.
К сожалению, это чуть ли не единственные новогодние новшества в Липецке. Большинство украшений горожане уже видели в прошлые годы.
Фото: vk.com/gorsvet_lip
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