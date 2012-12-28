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В Липецке можно увидеть звездопад
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277
49 минут назад

В Липецке можно увидеть звездопад

Новая иллюминация заработала на улице Советской.

На улице Советской «Липецкгорсвет» заменил световые консоли: вместо курантов на 32 столба прикреплены новогодние звезды.





А на улице Первомайской смонтированы две праздничные растяжки, еще четыре появятся на улице в ближайшее время. Все они выдержаны в том же стиле, что и звезды на Советской.



К сожалению, это чуть ли не единственные новогодние новшества в Липецке. Большинство украшений горожане уже видели в прошлые годы.

Фото: vk.com/gorsvet_lip
новогодние украшения
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