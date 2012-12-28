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сегодня, 10:30
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33-летняя врач отпущена из СИЗО под подписку о невыезде

Ранее Ольга Смотрова получила три года колонии общего режима за смерть двухлетней девочки. Сейчас она обжалует этот приговор.

25 декабря Липецкий областной суд апелляционным постановлением изменил меру пресечения заместителю главного врача по медицинской части Липецкой областной станции переливания крови и бывшему хирургу областной детской больницы — 33-летней Ольге Смотровой — с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Напомним, 15 ноября этого года Правобережный районный суд Липецка приговорил 33-летнюю женщину к трем годам исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 2,5 года за смерть двухлетней пациентки. Ольга Смотрова была взята под стражу в зале суда.

Врача осудили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья малолетнему ребенку, повлекшее его смерть (по пунктам «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Речь идёт о событиях, которые происходили ещё в 2018-м году в областной детской больнице, где в то время работала Ольга Смотрова. Хирург дважды осмотрела двухлетнюю девочку, но ничего страшного не заподозрила, и отправила родителей с ребенком в инфекционную больницу. Как выяснилось позже, ребёнку требовалось хирургическое вмешательство. В результате на четвертый день после этого девочка поступила уже в тяжёлом состоянии в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу, где 14 мая 2018 года умерла.

Ольга Смотрова сейчас обжалует приговор. На время обжалования она оставалась в СИЗО. Вчера содержание под стражей ей заменили на подписку о невыезде — женщину, у которой у самой грудной ребёнок, отпустили домой.

В своей апелляционной жалобе адвокат врача выразил несогласие с решением суда первой инстанции и счел его незаконным. Его аргументами также были то, что муж Ольги Смотровой является участником СВО, имеет ранение и представлен к государственным наградам. В семье — пятимесячный ребёнок, которому требуется круглосуточный уход со стороны матери и грудное вскармливание. К тому же у ребёнка имеется тяжёлое заболевание.

Потерпевшие — родители погибшей девочки в Липецком областном суде возражали против удовлетворения жалобы и считают приговор Правобережного суда законным и справедливым.

В результате Липецкий областной суд постановил изменить приговор Правобережного суда в части меры пресечения для Смотровой. Врача освободили из-под стражи. Теперь она находится под подпиской о не выезде и надлежащем поведении. Но апелляционное постановление также может быть обжаловано в кассационном порядке в Первом кассационном суде общей юрисдикции.

Апелляционное постановление Липецкого областного суда поддержала сенатор Евгения Уваркина.

«Возвращение мамы домой — это лучший новогодний подарок для грудного ребёнка с пороком сердца. Сегодня Липецкий областной суд изменил меру пресечения доктору Ольге Смотровой. Позиция Верховного суда однозначна — женщины, имеющие малолетних детей, должны получить возможность заниматься заботой о них, их воспитанием. Находясь в СИЗО это сделать невозможно. По поручению Президента РФ Владимира Путина, при участии Верховного Суда РФ была инициирована Федеральным Собранием работа по гуманизации правосудия, в том числе по вопросам заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей», — написала Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.

Добавим, что Ольгу Смотрову активно поддерживает медицинское сообщество. Причём речь идёт не только о липецких врачах — к ним присоединились и медики из Курска. Ведь Ольга Смотрова — выпускница Курского медуниверситета.

«Муж Ольги находится на СВО, дома новорожденный ребенок. В таком случае по закону положена отсрочка наказания, но тут поспешили — мать забрали под стражу из зала суда, а ребенка отдают в детский дом. С чего началось: 11 мая 2018 года в приемное отделение поступил двухлетняя пациентка с температурой 39 градусов, с подозрением на острый аппендицит и инвагинацию кишечника. Врач гнойного хирургического отделения больницы Ольга Смотрова провела визуальный осмотр с пальпацией живота и ректальным пальцевым исследованием. Исключив хирургическую патологию, медик поставила предварительный диагноз: вирусная инфекция. К вечеру этого дня родители вновь обратились к хирургу с жалобами на ухудшение состояния девочки, но решение о госпитализации не было принято. Вместо этого доктор, установив инфекционный диагноз, рекомендовала обратиться в инфекционную больницу для лечения по профилю. Родители этого не сделали и три дня пробыли с ребенком дома. Через три дня состояние существенно ухудшилось, развился шок и полиорганная недостаточность. Родители решили все же обратиться в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница», где в этот же день и наступила смерть. Сразу после смерти маленького пациента завели уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», но тогда следствие не установило вину врачей и дело было прекращено. Диагноз вирусной инфекции был подтвержден судебно-медицинской экспертизой, причинно-следственной связи между действиями детского хирурга и смертью не было. Однако в 2023 году родственники заказали проведение частной экспертизы, и по ее результатам была установлена прямая причинно-следственная связь между дефектами оказания врачом-хирургом медпомощи и смертью ребенка. Приглашенный эксперт на суде ссылался на серию старых экспертиз, но сделал из них выводы, противоречащие им самим. Экспертиза стала поводом открытия нового уголовного дела, уже по новой статье. Во время суда выяснилось и то, почему хирург на приеме не назначила инструментальные исследования — проведение УЗИ и рентгена было невозможно в связи с отсутствием дежурного врача-УЗИ и врача-рентгенолога в ночное время. В результате суд приговорил доктора к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запретил заниматься медицинской деятельностью на 2,5 года. Свою вину в смерти ребенка хирург не признала. Как это поняли мы:

- семья с больным ребенком обратилась за помощью к детскому хирургу с подозрением на аппендицит;

- доктор проводит осмотр и устанавливает предварительный диагноз кишечной инфекции (суд позже признает его верным!);

- доктор не назначает УЗИ и рентген, потому что в больнице в тот момент нет технической возможности их сделать (вряд ли вина детского хирурга);

- доктор маршрутизирует пациента в инфекционную больницу (решение тоже признано в ходе суда верным);

- родители решают лечиться самостоятельно дома, из-за чего пропускаются все разумные сроки начала оказания помощи;

- в какой-то момент происходит перфорация кишечника и развивается перитонит (предположительно через 1-2 дня по данным СМЭ);

- ребенок попадает в больницу преступно поздно, где и погибает;

- суд и эксперты признают, что в действиях врачей нет признаков уголовного преступления;

- родители объявляют охоту на ведьм, решают найти крайнего и заказывают новую частную экспертизу, которая заочно исследует старые материалы и опровергает все ранее сказанное.

Мы шлем нашей коллеге слова огромного сочувствия и поддержки. Надеемся, что огласка в том числе поможет привлечь внимание лиц, способных повлиять на ситуацию. Смерть ребенка — огромная трагедия, но принесет ли счастье попытка отыграться на враче, который пытался ему помочь?», — такой пост распространяли в соцсетях коллеги Ольги Смотровой из Курска.

В поддержку детского хирурга был создан врачебный чат. Там писали о неприменимости статьи 238 УК РФ в отношении медицинских работников, приводили примеры её абсурдного применения и поподробнее останавливались на случае Ольге Смотровой с её грудным ребёнком и мужем на СВО. Также медики обращали внимание на тот факт, что в Липецкой области катастрофически не хватает детских врачей, а разовые выплаты устраивающимся на работу педиатрам даже по этой причине увеличили до трех миллионов рублей. Но кто захочет эти три миллиона, если на другой чаше весов стоит вопрос о свободе врача?

Окончательная точка в дальнейшей судьбе Ольги Смотровой пока так и не поставлена.
врачебная ошибка
здравоохранение
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Комментарии (13)

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Как гость
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врач
18 минут назад
Врач не оказывает услугу. Услугу оказывает организация. Врач оказывает медицинскую помощь.
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САИ
19 минут назад
Причём здесь аргументы: муж участник СВО, пятимесячный ребёнок, УЗИ не работала, погода пасмурная, и т. д. - девочка умерла по вине врача, за это надо отвечать.
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гостья
9 минут назад
прикрылась мужем. ребенком. Значит можно чужого ребенка угробить было? РОДИТЕЛИ всех остальных детей, мой вам совет никогда не верьте с первого раза врачу ,обойдите их нескольких. На моей практике моему ребенку "светило" медицины ставило такие диагнозы по узи что хотелось сразу в гроб. а потом ой типа ошиблась. и продложает оставаться светилом ..Никогла никто из них не ответит по справедливости перед законом.
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Почему
20 минут назад
У нас врачи в Липецке есть? Даже дети ходят под их безграмотностью. Врач вынес ребенку приговор. И это факт. Если не можеш поставить диагноз и сделать правильное лечение, не имеешь права лечить.
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Елена
33 минуты назад
Почему родители не поехали в инфекционку а теперь ищут крайнего в первую очередь виновники они
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Марина
35 минут назад
Для вчпача гибель пациента это огромная трагедия на всю жизнь! Судить не следует! Настоящий врач сам осуждает себя больше любого судьи Остановитесь!!!
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123456
37 минут назад
Те врач даже не предположила, что у ребенка с такими симптомами может быть аппендицит? Ну не можешь ты ночью сделать УЗИ, на котором все отлично было бы видно, так предложи родителям приехать утром. Почему-то в наших больницах у детей аппендицит предпочитают "не видеть" и не проводят сразу обследования, чтобы такой диагноз исключить.
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888
41 минуту назад
Господи, три дня дома сидели и смотрели на больного ребёнка... Бедная крошка.
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Всё для граждан
46 минут назад
Никто не виноват , а ребёнка нет.
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мимоходом
52 минуты назад
Очень жаль, что малышка задумала заболеть в момент отсутствия технической возможности для ее обследования. А я то думала, что у нас медицинская помощь оказывается круглосуточно. Так мы далеко пойдем...
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Гость
54 минуты назад
Однозначно заслуживает лишения заниматься медицинской практикой навсегда!!!
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Гость
37 минут назад
Родителей надо судить. Они не госпитализировали ребёнка в инфекционную больницу, как им было предписано
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Как то так
40 минут назад
Полностью поддердиваю, и желаю родителям потерявшим ребенка восстановить справедливость.
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