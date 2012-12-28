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Погода в Липецке
154
55 минут назад
1

В Липецкой области сухо, безветренно и до +2

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается, небольшие снег и мокрый снег пройдут лишь 28 декабря. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5, днем — от -3 до +2 градусов.
 
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от -2 до -4 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.

День 27 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году — 29 градусов мороза. 

оттепель
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Комментарии (1)

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Azirus
22 минуты назад
Пусть вся зима такой теплой будет.
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