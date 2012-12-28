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Погода в Липецке
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55 минут назад
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В Липецкой области сухо, безветренно и до +2
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в области повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается, небольшие снег и мокрый снег пройдут лишь 28 декабря. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-2 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от -2 до -4 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.
День 27 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году — 29 градусов мороза.
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