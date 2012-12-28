Забившие по ошибке прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
Происшествия
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сегодня, 11:53
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28-летняя липчанка покусала двоих полицейских — её оштрафовали на 100 000 рублей
Эти события развернулись в помещении для задержанных отдела полиции №3.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 10 февраля этого года в 12:40 28-летняя женщина с признаками алкогольного и наркотического опьянения была доставлена в отдел полиции №3 — её заподозрили в незаконном обороте наркотиков и потреблении наркотических средств без назначения врача и задержали. Около 13:00 липчанка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования — а это также административное правонарушение по части первой статьи 6.9 КоАП РФ.
А вечером того же дня она попыталась покинуть помещение для задержанных и в порыве гнева напала на оперативного дежурного и его помощника, укусив одного полицейского за левую, а другого за правую кисть руки, и повредив им пальцы. Судмедэксперы расценили эти травмы как не причинившие вреда здоровью человека.
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