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Общество
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сегодня, 12:10
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Липецк полностью отказался от «Мечты»
Все коммунальные сети детского санатория переданы Добровскому муниципальному району.
До сего дня все эти объекты балансовой стоимостью чуть более 20 млн рублей были закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «Липецктеплосеть». Так как все это коммунальное хозяйство не было технологически связано с сетями Липецка и для нужд города не использовалось, его передали району, в который ранее перешел сам санаторий. Теперь бремя обеспечения «Мечты» коммунальными ресурсами и водоотведения будет нести иной муниципалитет.
фото: ooo-sanatoriy.ru
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