Липецк полностью отказался от «Мечты»

Все коммунальные сети детского санатория переданы Добровскому муниципальному району.

фото: ooo-sanatoriy.ru

Сегодня Липецкий горсовет согласовал мэрии сделку по безвозмездной передаче в собственность Добровского муниципального округа канализационно-насосную станцию, водопроводные и канализационные сети детского санатория «Мечта» и водопровода, по которому подается вода в 11 двухквартирных жилых домов поселка при этом учреждении.До сего дня все эти объекты балансовой стоимостью чуть более 20 млн рублей были закреплены на праве хозяйственного ведения за МУП «Липецктеплосеть». Так как все это коммунальное хозяйство не было технологически связано с сетями Липецка и для нужд города не использовалось, его передали району, в который ранее перешел сам санаторий. Теперь бремя обеспечения «Мечты» коммунальными ресурсами и водоотведения будет нести иной муниципалитет.