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сегодня, 21:21
2

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Подачу холодной воды 25 декабря приостановят из-за плановых ремонтных работ – с неудобствами столкнутся потребители 18 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 08:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах и зданиях №№ 1, 1а, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 15 по улице Лутова. Воду подвезут по заявкам потребителей. 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2/1, 4а по улице Зои Космодемьянской – цистерна с водой будет находиться возле дома № 2/1. 

С 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах №№ 6, 8 по улице Папина, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 19, 23, 37, 46 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, в частном секторе улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, в переулке Кочубея. Подвоз воды организуют по заявкам. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
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Комментарии (2)

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Сначала новые
22
20 минут назад
Достало дважды летом отключаю что то делать и не делают, ждут аварий, а потом все приделе
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Интересно.
сегодня, 22:03
Скороходова д.4, нет отопления, это один дом где нет отопления, или просто не написали в новостях
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