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Общество
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сегодня, 21:21
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
Подачу холодной воды 25 декабря приостановят из-за плановых ремонтных работ – с неудобствами столкнутся потребители 18 улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2/1, 4а по улице Зои Космодемьянской – цистерна с водой будет находиться возле дома № 2/1.
С 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в домах №№ 6, 8 по улице Папина, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 19, 23, 37, 46 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, в частном секторе улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, в переулке Кочубея. Подвоз воды организуют по заявкам.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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