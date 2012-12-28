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1037
сегодня, 14:14
5

«Очень сильный малыш!»: улетевший из дома попугай выжил на декабрьском холоде

На улице волнистый попугайчик провел не менее пяти часов.

21 декабря из квартиры жителя Сокола улетел волнистый попугайчик. Объявление о поиске птице соколец разместил в соцсетях. Комментаторы не верили в благополучный исход поисков, ведь на улице хоть и было тепло, до +3, но все же декабрь не лучшее время в России для африканских птичек.

Но попугайчика нашли живым.

«Очень сильный малыш. Нашли возле нашего дома, на дереве. Наверное, собирался спать. Мы его взяли в дом и согрели. Потом связались с хозяином и благополучно передали попугайчика», — рассказала в соцсетях нашедшая птицу девушка.
попугай
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Фауст
24 минуты назад
Подругу синичку хотел найти...!)
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Лиза
28 минут назад
Спасибо за спасение попугайчика. Пусть больше не улетает из тёплого дома!
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Серрая Воррона
сегодня, 15:30
Живи долго,мелкота!
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Гость
сегодня, 15:20
Волнистые попугаи - австралийские птички!
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а это кто такой
сегодня, 15:05
сокололец
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