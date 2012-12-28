«Очень сильный малыш!»: улетевший из дома попугай выжил на декабрьском холоде

На улице волнистый попугайчик провел не менее пяти часов.

21 декабря из квартиры жителя Сокола улетел волнистый попугайчик. Объявление о поиске птице соколец разместил в соцсетях. Комментаторы не верили в благополучный исход поисков, ведь на улице хоть и было тепло, до +3, но все же декабрь не лучшее время в России для африканских птичек.Но попугайчика нашли живым.«Очень сильный малыш. Нашли возле нашего дома, на дереве. Наверное, собирался спать. Мы его взяли в дом и согрели. Потом связались с хозяином и благополучно передали попугайчика», — рассказала в соцсетях нашедшая птицу девушка.