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Общество
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сегодня, 14:14
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«Очень сильный малыш!»: улетевший из дома попугай выжил на декабрьском холоде
На улице волнистый попугайчик провел не менее пяти часов.
Но попугайчика нашли живым.
«Очень сильный малыш. Нашли возле нашего дома, на дереве. Наверное, собирался спать. Мы его взяли в дом и согрели. Потом связались с хозяином и благополучно передали попугайчика», — рассказала в соцсетях нашедшая птицу девушка.
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