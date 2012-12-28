На реке Дон начался ледоход, а уровень воды поднялся на 130 сантиметров

Движение по понтонному мосту на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково пришлось закрыть.





























«Движение по понтонному автомобильному мосту на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково «Движение по понтонному автомобильному мосту на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково пришлось закрыть , а саму переправу вывести из русла реки. Объезд осуществляется по автомобильным дорогам Задонск – Алексеевка и Ольшанец – Каменка», – сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.

Уровень воды в реке Дон в Задонском районе за последние дни поднялся более, чем на 130 сантиметров. Из-за потепления на реке начался ледоход.