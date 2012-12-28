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Общество
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сегодня, 13:18
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На реке Дон начался ледоход, а уровень воды поднялся на 130 сантиметров
Движение по понтонному мосту на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково пришлось закрыть.
«Движение по понтонному автомобильному мосту на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково пришлось закрыть, а саму переправу вывести из русла реки. Объезд осуществляется по автомобильным дорогам Задонск – Алексеевка и Ольшанец – Каменка», – сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.
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