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1164
сегодня, 13:18
4

На реке Дон начался ледоход, а уровень воды поднялся на 130 сантиметров

Движение по понтонному мосту на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково пришлось закрыть.

Уровень воды в реке Дон в Задонском районе за последние дни поднялся более, чем на 130 сантиметров. Из-за потепления на реке начался ледоход. 

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«Движение по понтонному автомобильному мосту на трассе Стебаево – Задонск – Долгоруково пришлось закрыть, а саму переправу вывести из русла реки. Объезд осуществляется по автомобильным дорогам Задонск – Алексеевка и Ольшанец – Каменка», – сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.

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Комментарии (4)

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Сначала новые
КОМДИВ
сегодня, 14:26
Ледоход под Новый Год---что--то новенькое
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САИ
сегодня, 14:11
Главное "зелёный" Остров построить, а мосты людям через Дон пусть сами строят - забота?!
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Своя
сегодня, 13:49
к новому году зазеленеет трава
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Савелий
сегодня, 13:40
Вот тебе, бабка, и Юрьев день!
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