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Общество
3626
сегодня, 11:19
32

Декабрь: в Задонском районе тонет переправа к селу

Уровень воды в реке Дон поднялся.

В Задонском районе затоплены подъезды к понтонной переправе у села Замятино — всё из-за тог, что поднялся уровень реки Дон.

- Движение автотранспорта перекрыто и осуществляется по объездному пути, — предупреждает МЧС.

- Объезд организован через Задонск и Кудыкину гору. Дорожные знаки и информационные щиты установлены, - дополнили в ГИБДД.
Затопление
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Комментарии (32)

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Как гость
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Сначала новые
дон
41 минуту назад
долгоруково,молчим,ну ладно.
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vlad
сегодня, 20:18
Который год? Пора собирать помощь на спасение.
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Фокс
сегодня, 18:10
Продайте проект обустройства переправы китайцам: у них такое вряд ли есть, сойдёт за ноу-хау
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Логика событий
сегодня, 17:06
Мудрый, а какое отношение имеет Замятино к триатлону? Участвует тоже?
Ответить
Мудрый
сегодня, 17:02
Главное,к лету обустроить лысый остров: впереди триатлоны,фестивали ,забеги...
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Прям
сегодня, 15:38
Как Фукусима.
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Foton
сегодня, 15:28
Пришла весна, бегут ручьи.
Ответить
Всё по плану
сегодня, 14:47
Что бы враг не прошел.Ещё и дорогу перекопать надо.
Ответить
парторг
сегодня, 14:24
ЮВП. Все бывшие советские пионерские лагеря и санатории вдоль Матырского водохранилища и самой Матыры,заселили "Ротенберги". Ты просто не в теме.
Ответить
да уж
сегодня, 14:34
вместо пионерлагерей дворцы понастроили!!! это как?
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Это
сегодня, 15:42
вместо пионерлагерей дворцы понастроили!!! это как? Частная собственность. Как в цивилизованных странах.
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ЮВП
сегодня, 13:54
Дон это круче Керченского пролива, не нашёлся ещё Ротенберг-богатырь русский, способный великую реку покорить.
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