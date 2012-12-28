В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Общество
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сегодня, 11:19
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Декабрь: в Задонском районе тонет переправа к селу
Уровень воды в реке Дон поднялся.
- Движение автотранспорта перекрыто и осуществляется по объездному пути, — предупреждает МЧС.
- Объезд организован через Задонск и Кудыкину гору. Дорожные знаки и информационные щиты установлены, - дополнили в ГИБДД.
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