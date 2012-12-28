Декабрь: в Задонском районе тонет переправа к селу

Уровень воды в реке Дон поднялся.

- Движение автотранспорта перекрыто и осуществляется по объездному пути, — предупреждает МЧС.





- Объезд организован через Задонск и Кудыкину гору. Дорожные знаки и информационные щиты установлены, - дополнили в ГИБДД.



В Задонском районе затоплены подъезды к понтонной переправе у села Замятино — всё из-за тог, что поднялся уровень реки Дон.