В селе Ратчино во время пожара погиб 50-летний мужчина

Дом сгорел полностью.



Вечером 21 декабря в селе Ратчино Добровского округа во время пожара в жилом доме погиб 50-летний мужчина. Соседний дом пожарным удалось спасти сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день в Задонске на улице Советской огонь уничтожил гараж и автомобиль «Киа Рио», еще три автомобиля были спасены от огня. На улице Максима Горького этого же райцентра сгорела теплица из поликарбоната.Уже 22 декабря в селе Верхнее Казачье Задонского Района сгорел двухквартирный дом. А в Чаплыгине сгорела детская коляска в пятиэтажке на улице Московской.