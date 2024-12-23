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Сегодня в Липецке: последний рывок, художникам можно всё и кому поднимут зарплату в 2025 году
Общество
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сегодня, 09:13

В селе Ратчино во время пожара погиб 50-летний мужчина

Дом сгорел полностью.

Вечером 21 декабря в селе Ратчино Добровского округа во время пожара в жилом доме погиб 50-летний мужчина. Соседний дом пожарным удалось спасти сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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В тот же день в Задонске на улице Советской огонь уничтожил гараж и автомобиль «Киа Рио», еще три автомобиля были спасены от огня. На улице Максима Горького этого же райцентра сгорела теплица из поликарбоната. 

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Уже 22 декабря в селе Верхнее Казачье Задонского Района сгорел двухквартирный дом. А в Чаплыгине сгорела детская коляска в пятиэтажке на улице Московской.
МЧС
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