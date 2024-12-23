Сегодня в Липецке: последний рывок, художникам можно всё и кому поднимут зарплату в 2025 году
Областной суд вынес приговор по делу о шпионаже: обвиняемому назначено 18 лет строгого режима.
Сегодня в Липецке: последний рывок, художникам можно всё и кому поднимут зарплату в 2025 году
Областной суд вынес приговор по делу о шпионаже: обвиняемому назначено 18 лет строгого режима.
Происшествия
716
сегодня, 09:13
В селе Ратчино во время пожара погиб 50-летний мужчина
Дом сгорел полностью.
В тот же день в Задонске на улице Советской огонь уничтожил гараж и автомобиль «Киа Рио», еще три автомобиля были спасены от огня. На улице Максима Горького этого же райцентра сгорела теплица из поликарбоната.
Уже 22 декабря в селе Верхнее Казачье Задонского Района сгорел двухквартирный дом. А в Чаплыгине сгорела детская коляска в пятиэтажке на улице Московской.
0
3
2
0
0
Комментарии