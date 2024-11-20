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Общество
Сегодня в Липецке: последний рывок, художникам можно всё и кому поднимут зарплату в 2025 году
Общество
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1689
сегодня, 07:00
3

Сегодня в Липецке: последний рывок, художникам можно всё и кому поднимут зарплату в 2025 году

Предпраздничная рабочая неделя будет длинной. Вот что нас ждёт в её начале.

Последний рывок

Если вы вдруг не знали, что наступившая рабочая неделя будет длинной – шестидневной.

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А вы уже нарядили ёлку?

Суббота, 28 декабря, станет рабочей из-за переноса выходного на понедельник, 30 декабря. Так что запаситесь силами. Зато потом – ура, каникулы! С воскресенья будем отдыхать аж 10 дней! 29 декабря – воскресенье, 30 декабря – перенос выходного с ближайшей субботы, 31 декабря – будем отдыхать за воскресенье, 5 января. По закону, в случае совпадения выходных и праздничных дней, нерабочим становится следующий за выходным день. Или его можно перенести: так, за субботу, 4 января, отдыхать в 2025 году будем 2 мая. Продлятся новогодние каникулы до 8 января. С 9 января – на работу.

Тепло и дождь не уходят

Днём в Липецке от 0 до +2 градусов. Ожидаются снег с дождём.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Артемева, 2к1, 2к3, 2к4; Доватора, 2, 4; П. Смородина, 12, 16; Стаханова, 7, 11, 13б, 19, 21, 23, 29а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7; а также на проспектах 60 лет СССР, 24; Победы, 22, 22а и на Елецком шоссе, 15.

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Без удобств останутся также жители частного сектора на улицах Одесской, Совхозной, Станционной, проезде Цветочном.

Отключение света

С 09:00 до 18:00 отключат электричество в домах на улицах 9-го Мая, 16, 18; А.Г. Кочеткова ,2, 4а; Баумана; Жактовской, 1а, 12, 25, 26а, 38; Паровозной, 11а; Поселковой, 2а, 30в, 33, 4, 47а; ул. Рудничной,. 17, 21, 25; Советской, 28, 30, 36, 42, 66, 66/7; Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95.

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Пробки

Следить за дорожной ситуацией в городе помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о пробках и по возможности их объехать.


Лепи свечу

В АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) в 17:00 будут учит делать свечи – нет, не окопные, а праздничные. Мастер-класс «Новогодняя свеча ручной работы» (6+) будет полезен тем, кто хочет оригинального украшения ёлки, при этом уверен, что не спалит квартиру.

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Фото vk.com/art_modnoe_mesto

Встреча мамочек

Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает молодых мамочек и тех, кто готовится ими стать на новогоднюю встречу в рамках проекта «Нескучное материнство» (18+).

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Сегодня в 10:00 можно будет поговорить о своём, о женском. Участие бесплатное, но из-за ограниченного количества мест необходима предварительная запись по телефону (4742) 73-47-40.

Климентьев, жги!

В 16:00 в ЛОУНБ пройдёт очередная лекция педагога новой волны Вадима Климентьева из цикла Углубленная и олимпиадная физика» (12+).

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Отлично подойдёт для учеников 9-х классов. Климентьев умело и без занудства объясняет, что физика – это круто и интересно, предлагает нестандартные подходы к различным явлениям и альтернативные способы решения задач, которые могут сильно выручить на экзаменах.

Художники, которым можно всё

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) открыла новую выставку «Можно всё или я так вижу!» (6+).

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На протяжении нескольких месяцев в стенах галереи под руководством современного живописца Павла Зуданова трудились маленькие современные художники. Пришла пора и им показать своё творчество, ещё не испорченное условностями. Сегодня отличный день, чтобы оценить этот проект, большинство других выставок всё равно по понедельникам не работают.

Повышение зарплат

54% липчан рассчитывают на повышение зарплаты в 2025 году, выяснили специалисты SuperJob.

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Чем моложе респонденты, тем сильнее их надежды на улучшение материального благосостояния: среди опрошенных до 35 лет таких 57%. Среди липчан старше 45 лет оптимистов меньше – 47%. Чащу всего на увеличение доходов рассчитывают граждане с зарплатой от 100 тысяч рублей - 60%.

Рассчитывать то они рассчитывают, только, как говорится, кто же им даст?! Сказал же президент, что цены на продукты взлетели из-за роста доходов и потребления, точно указав, кто во всём виноват.

Кадровый голод

Но надежда всё-таки есть. И связана она с нехваткой рабочих рук. SuperJob опросил рекрутёров и 41% назвали главными словами уходящего года «кадровый голод». Для сравнения – 2-е место заняла фраза «Рынок соискателя», но её выбрали лишь 15%.

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По данным агентства, прирост зарплат рабочих за два года вырос на 74%, линейного персонала – на 35%, руководителей – на 13%. Количество вакансий в средней увеличилось на 10%. Начальники говорят, что охотнее стали удерживать персонал /уговаривать людей от увольнения.

Дорогие липчане! Рабочая неделя будет длинной, предпраздничной, а новости не прекратят идти потоком. Липчанам удобно читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Антисоветчик
54 минуты назад
Не повышают зарплату, ищите новое место работы. Логика, абсолютно простая.
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Электорат
сегодня, 09:10
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Костья
сегодня, 07:58
Оказывается красный нос постоянно не только у меня!
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