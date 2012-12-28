В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей

Меры поддержки семей с детьми обсудили сегодня на заседании Госсовета. Его провел президент страны Владимир Путин. Участие в заседании принял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В нашем регионе ведется системная работа по улучшению демографической ситуации. Мы вводим новые меры поддержки, улучшаем сервисы. Процесс этот небыстрый, но постепенно ситуация меняется. Например, по многодетным семьям. За 5 лет у нас их стало на 16% больше», — рассказал Игорь Артамонов после завершения работы Госсовета.В Липецкой области накануне заседания Госсовета утвердили новую меру поддержки, 300 тысяч рублей для молодых семей, в которых родился третий ребенок. Поддерживают в области и матерей в возрасте от 18 до 24 лет при рождении первого ребенка. Для них единовременная выплата составляет 85 тысяч рублей. А при рождении троих или более детей — 1,2 млн рублей. Действуют льготы и компенсации на различные услуги – всего около 40 мер поддержки для семей с детьми.Среди этих льгот — субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, на покупку школьной формы, бесплатный проезд для школьников и студентов из многодетных семей. 50-процентные компенсации за учебу в средних учебных заведениях, за детский сад, за посещение платных спортивных секций и кружков, компенсации за газификацию. Семьям в которых восемь и более детей по инициативе губернатора Игоря Артамонова выделяется 1,5 миллиона рублей на покупку автомобиля. Многодетные семьи в Липецкой области могут открыть свое дело, для этих целей предусмотрен социальный контракт, по которому семья может получить 250 тысяч.Одним словом, в регионе делается все, чтобы в семьях появлялось как можно больше детей. Демографический вызов приняли и региональные предприятия. Больше 200 организаций внедрили корпоративный демографический стандарт. Предоставляют льготы, выплаты, путёвки в санатории. А одно из предприятий построило в регионе детский сад.В регионе не только вводятся новые меры поддержки. Упрощается их получение. Например, с помощью цифровой платформы «Забота», которая позволяет многодетным родителям не отвлекаться на бюрократические процедуры, а заниматься своими прямыми обязанностями. К платформе подключены 16 тысяч семей, все они поделены на группы, за которыми закреплен социальный куратор.— Цифровая система помогает эффективно взаимодействовать многодетным с социальными кураторами. Они сейчас называются у нас семейными кураторами. Оперативно, в нужном объеме кураторы отравляют важную информацию подопечным. Это не просто информационная рассылка, это индивидуальный чат. Также система позволяет семье оперативно запросить связь с куратором, и он поможет в отработке любого вопроса. Социального, или семейного куратора можно назвать персональным менеджером многодетной семьи. К нему можно обратиться с любым вопросом, даже теми, что не имеют отношения к линии соцзащиты. Это могут быть вопросы связанные с медициной, с системой образования, с досугом и развлечением детей, — рассказала GOROD48 Заместитель директора центра социальной защиты населения Липецкой области Анна Антонова.Какие же сейчас самые распространенные просьбы у многодетных родителей?— Самая распространенная — помощь в получении электронных удостоверений многодетной семьи. Такое удостоверение — аналог бумажного, и оно всегда под рукой — в телефоне. Его можно использовать при получении льгот. Как его оформить, как получить удостоверение через Госуслуги? Куратор связывается с подопечными и пошагово рассказывает как это сделать, — ответила Анна Антонова.Родителям семерых детей Губиным о введении цифровой платформы «Забота» сообщила их социальный куратор.— Конечно мы и раньше не были обделены вниманием, но с платформой стало проще. Всегда под рукой. И не нужно звонить специально, ведь нас много на каждого куратора. Заказал звонок, перезвонили сами. И я активно пользуюсь платформой. Вчера спросила о новогодних утренниках. Предложили аж шесть вариантов, в любой театр Липецка.Еще спрашивала о путевках в лагерь. Причем спросила: «А есть ли что для мам?». Оказалось есть путевки в лагерь по программе «Мать и дитя», причем круглогодично можно поехать вместе с детьми до 8 лет. У нас семеро детей, и вопросов очень много. Еще я звонила по поводу оформления электронного удостоверения многодетных. Обращалась по льготному пользованию платными парковками. Через «Заботу» кураторы помогли мне оформить, подать заявление и на эту льготу, — рассказала GOROD48 многодетная мама Наталья Губина.Цифровая платформа «Забота» кроме помощи многодетным, используется при помощи родственникам частников СВО, людям «серебряного возраста», участникам проекта «Активное долголетие». Этот опыт Липецкой области перенимают другие регионы. Недавно липецкий опыт внедрен в Смоленске.