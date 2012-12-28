Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В столкновении школьного «ПАЗа» с «семеркой» пострадал 12-летний ребенок
Происшествия
Декабрь: в Задонском районе тонет переправа к селу
Общество
Житель Тамбова надебоширил в Липецке на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На улице Папина – новая авария на сетях
Общество
В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей
Общество
Выходные в Липецке: дождь в декабре, поют отец и дочь, выбирай утренник по душе
Общество
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Спорт
Три дня на дорогах Липецка водителям мог подарить подарки Дед Мороз. А мог и оштрафовать
Общество
Читать все
На улице Папина – новая авария на сетях
Общество
Декабрь: в Задонском районе тонет переправа к селу
Общество
Психанули даже тренеры? После 20-го поражения наставники «Липецка» ушли с послематчевого приветствия
Спорт
Житель Тамбова надебоширил в Липецке на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Три дня на дорогах Липецка водителям мог подарить подарки Дед Мороз. А мог и оштрафовать
Общество
«Металлург» покинул правый защитник
Спорт
В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +3
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Под Чаплыгином перевернулась фура
Происшествия
Выходные в Липецке: дождь в декабре, поют отец и дочь, выбирай утренник по душе
Общество
Читать все
Общество
2461
вчера, 21:03
88

В Липецкой области установлена региональная выплата за рождение третьего ребенка в семье — 300 тысяч рублей

Меры поддержки семей с детьми обсудили сегодня на заседании Госсовета. Его провел президент страны Владимир Путин. Участие в заседании принял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В нашем регионе ведется системная работа по улучшению демографической ситуации. Мы вводим новые меры поддержки, улучшаем сервисы. Процесс этот небыстрый, но постепенно ситуация меняется. Например, по многодетным семьям. За 5 лет у нас их стало на 16% больше», — рассказал Игорь Артамонов после завершения работы Госсовета.

В Липецкой области накануне заседания Госсовета утвердили новую меру поддержки, 300 тысяч рублей для молодых семей, в которых родился третий ребенок. Поддерживают в области и матерей в возрасте от 18 до 24 лет при рождении первого ребенка. Для них единовременная выплата составляет 85 тысяч рублей. А при рождении троих или более детей — 1,2 млн рублей. Действуют льготы и компенсации на различные услуги – всего около 40 мер поддержки для семей с детьми.

Среди этих льгот — субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, на покупку школьной формы, бесплатный проезд для школьников и студентов из многодетных семей. 50-процентные компенсации за учебу в средних учебных заведениях, за детский сад, за посещение платных спортивных секций и кружков, компенсации за газификацию. Семьям в которых восемь и более детей по инициативе губернатора Игоря Артамонова выделяется 1,5 миллиона рублей на покупку автомобиля. Многодетные семьи в Липецкой области могут открыть свое дело, для этих целей предусмотрен социальный контракт, по которому семья может получить 250 тысяч.

Одним словом, в регионе делается все, чтобы в семьях появлялось как можно больше детей. Демографический вызов приняли и региональные предприятия. Больше 200 организаций внедрили корпоративный демографический стандарт. Предоставляют льготы, выплаты, путёвки в санатории. А одно из предприятий построило в регионе детский сад.

В регионе не только вводятся новые меры поддержки. Упрощается их получение. Например, с помощью цифровой платформы «Забота», которая позволяет многодетным родителям не отвлекаться на бюрократические процедуры, а заниматься своими прямыми обязанностями. К платформе подключены 16 тысяч семей, все они поделены на группы, за которыми закреплен социальный куратор.

— Цифровая система помогает эффективно взаимодействовать многодетным с социальными кураторами. Они сейчас называются у нас семейными кураторами. Оперативно, в нужном объеме кураторы отравляют важную информацию подопечным. Это не просто информационная рассылка, это индивидуальный чат. Также система позволяет семье оперативно запросить связь с куратором, и он поможет в отработке любого вопроса. Социального, или семейного куратора можно назвать персональным менеджером многодетной семьи. К нему можно обратиться с любым вопросом, даже теми, что не имеют отношения к линии соцзащиты. Это могут быть вопросы связанные с медициной, с системой образования, с досугом и развлечением детей, — рассказала GOROD48 Заместитель директора центра социальной защиты населения Липецкой области Анна Антонова.

dJ_o-bEzBOh-uUNpkPQgROebgPo5WZQZucRgzJpxj64Et2htSfUuQZ4mx5QQrWdJBTgCWGUVchd5_IpiLqo16mO0.jpg

Какие же сейчас самые распространенные просьбы у многодетных родителей?

— Самая распространенная — помощь в получении электронных удостоверений многодетной семьи. Такое удостоверение — аналог бумажного, и оно всегда под рукой — в телефоне. Его можно использовать при получении льгот. Как его оформить, как получить удостоверение через Госуслуги? Куратор связывается с подопечными и пошагово рассказывает как это сделать, — ответила Анна Антонова.

Родителям семерых детей Губиным о введении цифровой платформы «Забота» сообщила их социальный куратор.

— Конечно мы и раньше не были обделены вниманием, но с платформой стало проще. Всегда под рукой. И не нужно звонить специально, ведь нас много на каждого куратора. Заказал звонок, перезвонили сами. И я активно пользуюсь платформой. Вчера спросила о новогодних утренниках. Предложили аж шесть вариантов, в любой театр Липецка.

Еще спрашивала о путевках в лагерь. Причем спросила: «А есть ли что для мам?». Оказалось есть путевки в лагерь по программе «Мать и дитя», причем круглогодично можно поехать вместе с детьми до 8 лет. У нас семеро детей, и вопросов очень много. Еще я звонила по поводу оформления электронного удостоверения многодетных. Обращалась по льготному пользованию платными парковками. Через «Заботу» кураторы помогли мне оформить, подать заявление и на эту льготу, — рассказала GOROD48 многодетная мама Наталья Губина.

XfQpVdwDKLQ.jpg

Цифровая платформа «Забота» кроме помощи многодетным, используется при помощи родственникам частников СВО, людям «серебряного возраста», участникам проекта «Активное долголетие». Этот опыт Липецкой области перенимают другие регионы. Недавно липецкий опыт внедрен в Смоленске.
демография
госсовет
23
0
0
10
12

Комментарии (88)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
знахарь
18 минут назад
расказывают про ссср по книжкам и телевизору до тех пор пока не касается личного кармана и личной шкуры.сразу кончается патриотизм,показуха любви царя и появляется рабская ,холопская душеночка.
Ответить
Маловато
сегодня, 18:41
Будет!
Ответить
Учи матчасть
сегодня, 17:59
Мы отличается от СССР всем. Начиная количеством нобелевских лауреатов, и заканчивая социалкой.
Ответить
Обычный рынок
сегодня, 17:56
Свободный. Как и в других странах.
Ответить
какой рынок
сегодня, 17:49
портреты царя и губернатора.чем отличаемся от ссср,только воровством.
Ответить
Многодетный отец
сегодня, 17:37
Сергей,вы сначала родите троих, и сразу все будете знать
Ответить
Многодетный отец
сегодня, 17:34
Сергей,вы сначала родите троих, и сразу все будете знать
Ответить
Сергей
сегодня, 17:16
Не особо верится в поддержку многодетных семей в городе Липецке. Комплекс Радужный в районе Жёлтых песков. В 2012 году при выделении земельных участков был проект по развитию и строительству данного района. Сменилось руководство г. Липецка и сменились планы по застройке нашего города. Вместо развития ИЖС, развивают точечную застройку человейников. В Радужном поставили частично столбы освещения, провели по району трубу с газом и все. Ни дорог, ни воды, ни школы, ни магазинов и другого, что было в плане.
Ответить
моя версия такова
сегодня, 17:03
Что работали тогда люди в СССР , ну давали им там бесплатные квартиры , а потом пришлось за все расплачиваться вкладами СССР ! Деньги они не обесценились и не исчезли , а сделали все осознанно ,их просто бывшие коммунисты ,переодевшись в демократов взяли и конвертировали советские рубли на российские !!! Вот они крутятся в эко номике туда -сюда и вам многодетным сегодня выплачивают с них пособия !
Ответить
Дана
сегодня, 16:22
На отменить критерий нуждаемости для выплаты многодетным семьям, тогда и рождаемость расти будет. А сейчас многие не решаются на третьего ребенка, да и на второго тоже, боясь финансово не потянуть, а на пособия доход на 100 рублей превысит и ничего не получить, и выживай как хочешь
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru