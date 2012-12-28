Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Стрелявшие по полицейским задержаны, ранее они судимы по тяжким статьям
Происшествия
В УФСИН России по Липецкой области новый начальник — пока с приставкой врио
Общество
На улице Свиридова запретят остановку транспорта
Общество
Прокуратура проверит жалобу на семейственность в сборе информации о покойниках в Добровском районе
Общество
Стоит ли продлить время продажи алкоголя?
Говорит Липецк
В «Университетском» стреляли в полицейских
Происшествия
14-летние подростки закидали кирпичами автомобиль и стали фигурантами уголовного дела
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Погода в Липецке
59-летний водитель «Нивы Шевроле» протаранил чужой забор
Происшествия
Конфликт бывших партнёров по бизнесу из-за денег закончился стрельбой
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: парковать машины в городе всё сложнее, каждый пятый будет работать в новогодние праздники
Общество
В Липецке спасатели достали из трубы мусоропровода пьяного мужчину
Происшествия
Игорь Артамонов: «На елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» формируется сельскохозяйственный кластер»
Общество
На время ремонтных работ несколько домов в районе проспекта Победы останутся без тепла
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Погода в Липецке
38-летняя женщина-водитель сбила пенсионерку
Происшествия
85-летняя женщина погибла в пять утра под колесами автомобиля
Происшествия
Под Липецком тушили пожар на территории завода по производству электромобилей
Происшествия
Дело о жути на данковской трассе передано в суд
Происшествия
Жители Липецкой области стали чаще страховать жизнь
Экономика
Читать все
Экономика
33
17 минут назад

Жители Липецкой области стали чаще страховать жизнь

Жители региона оформили полисы инвестиционного страхования жизни и накопительного страхования жизни почти на 3 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем год назад.

С января по сентябрь этого года жители Липецкой области заключили 402 тысячи договоров страхования на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года это больше по количеству на 2% и по сумме — на 46%.

«Основной прирост обеспечен инвестиционным и накопительным страхованием жизни. Жители региона оформили полисы инвестиционного страхования жизни и накопительного страхования жизни почти на 3 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем год назад», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.

С октября этого года установлены новые правила продаж полисов инвестиционного страхования жизни. Банки и страховщики могут без ограничений продавать своим клиентам, не имеющим статуса квалифицированного инвестора, полисы инвестиционного страхования жизни на сумму менее 1,4 миллиона рублей только с защитой капитала и другими механизмами защиты интересов потребителя. Продажа инвестиционного страхования жизни неквалифицированным инвесторам в остальных случаях возможна только после специального тестирования, которое поможет человеку оценить, насколько условия страхования жизни с инвестиционной составляющей понятны ему и соответствуют его ожиданиям.

По договорам, заключенным жителями Липецкой области с января по сентябрь 2024 года, выплачено почти 3,5 миллиарда рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года это больше на 17,5%. Лидировали страхование жизни (2 миллиарда рублей), ОСАГО (1,3 миллиарда рублей) и страхование имущества (253 миллионов рублей).
страхование
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru