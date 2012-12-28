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Экономика
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17 минут назад
Жители Липецкой области стали чаще страховать жизнь
Жители региона оформили полисы инвестиционного страхования жизни и накопительного страхования жизни почти на 3 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем год назад.
«Основной прирост обеспечен инвестиционным и накопительным страхованием жизни. Жители региона оформили полисы инвестиционного страхования жизни и накопительного страхования жизни почти на 3 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем год назад», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.
С октября этого года установлены новые правила продаж полисов инвестиционного страхования жизни. Банки и страховщики могут без ограничений продавать своим клиентам, не имеющим статуса квалифицированного инвестора, полисы инвестиционного страхования жизни на сумму менее 1,4 миллиона рублей только с защитой капитала и другими механизмами защиты интересов потребителя. Продажа инвестиционного страхования жизни неквалифицированным инвесторам в остальных случаях возможна только после специального тестирования, которое поможет человеку оценить, насколько условия страхования жизни с инвестиционной составляющей понятны ему и соответствуют его ожиданиям.
По договорам, заключенным жителями Липецкой области с января по сентябрь 2024 года, выплачено почти 3,5 миллиарда рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года это больше на 17,5%. Лидировали страхование жизни (2 миллиарда рублей), ОСАГО (1,3 миллиарда рублей) и страхование имущества (253 миллионов рублей).
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