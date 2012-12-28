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Происшествия
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сегодня, 08:53
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Дело о жути на данковской трассе передано в суд
Следствие считает, что по вине водителя-иностранца погибли три человека, здоровью еще двоих был причинен тяжкий вред.
Следствие установило, что 30 ноября прошлого года на 77-м километре дороги Липецк-Данков обвиняемый, управлявший микроавтобусом «Мерседес», выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «ПАЗ». На месте аварии погибли два пассажира «Мерседеса», еще восемь были доставлены в больницу. Один из них умер, а два пассажира микроавтобуса получили травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
«Водитель находился на территории Российской Федерации на законных основаниях, осуществляя трудовую деятельность.
Следствием установлено, что он нарушил пункт 10.1 Правил дорожного движения РФ, двигаясь со скоростью, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля над движением автомобиля, не учел метеорологических условий и состояние дорожного полотна, не дал должной оценки дорожной обстановке, создав опасность другим участникам дорожного движения», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Санкция инкриминируемой иностранцу статьи УК предусматривает до семи лет лишения свободы.
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