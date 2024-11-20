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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: парковать машины в городе всё сложнее, каждый пятый будет работать в новогодние праздники

Информационная картина наступившей среды.

Около нуля

Пока весь декабрь столбик термометра в Липецке находится в районе нулевой отметки. Сегодня ожидается от 0 до –2 градусов. Будет облачно, без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на 9 микрорайон, 45; Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б; Западной, 44; Московской, 45, 45а,47, 47а, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Ударников, 36, 36а, 37, 37а, 38; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22.

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В частном секторе закрутят вентили на улицах Ново-Весовой и Ударников.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом на сетях останутся обесточат дома на улицах Белянского; Дорожной, 8; Зареченской, 44; Земной, 14; Инженерной, Кленовой, К.Цеткен, 1а; Московской, 30б, 30е, 32а, 34; П.А.Папина, 3а; Студенческий городок, 11, 12, 12а, 5; Фурманова, 3, 21; а также в 19-м микрорайоне, на Елецком шоссе, 2; в садоводчествах «Мечта», 773, 793а, 806, 830, 844, 853, 905, 912а, 919, 923, 949, 978, 998, 1002, 1013, 1020, 1030, 1035, 1036, 1039, 1049, 1178; «Надежда», «Тепличное».

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В промежутке с 9:00 до 18:00 отключение электричества на срок до 3-0х часов в связи с монтажом приборов учёта ждёт улицы Арбикосовую, Доватора ул. д. 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 16а, 18, 57, 57а, 59, 61; Земляничную, 21, 29; Надежды, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Папанина; Ставянскую; Сливовую, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Каштановый проезд, 1.

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндек-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Проезжая часть – не парковка

На трёх улицах Липецка запретили стоянку автомобилей. В мэрии сообщили, что знаки 3.27 уже монтируют на участках. Теперь у липчан не получится оставить здесь свои автомобили, в том числе – на ночь.

Речь идёт об улице Свиридова на всей её протяжённости; отрезке улицы Стаханова от Свиридова до Воронежского шоссе. Знаки появились и на участке Белана от Стаханова до Меркулова. Однако здесь запрет парковки действует только на дневное время – с 8.00 до 17.00.

В январе следующего года такие же знаки планируют установить на улицах Доватора, Расковой и Петра Смородина, проспектах 60-летия СССР и Победы, а также участках Смургиса, Водопьянова, Неделина, Механизаторов и Катукова.

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Эксперимент с творчеством Чехова

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут спектакль «Пришёл! Увидел! Полюбил!» (16+).

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Комедийная постановка по произведениям А.П. Чехова. Трое артистов театра – Андрей Литвинов. Владимир Борисов и Камилла Штейнгауэр, по собственным словам, «взяли две шутки Чехова и попытались под лупой разглядеть героев этих маленьких пьес».

Втроём они будут играть роли 1 час 20 минут без антракта.

Фортепиано и флейта

Любопытный концерт состоится в 17:00 в галерее современного искусства «Буксир». Перед липчанами выступит дуэт «Ricci e capricci» (12+).

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В его состав входит музыканты Андрей Борщев (флейта) и Юлия Сиверская (фортепиано), которые представят разнообразные музыкальные стили от барокко до минимализма. В концерте прозвучат произведения великого немецкого композитора И.С Баха, новатора в области танго — А.Пьяццоллы, нашего современника — британца Яна Кларка.

Про зайчиков и белочек

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) придумали новую форму досуга. В 19:01 хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер начнёт чтение вслух рассказов Константина Паустовского (6+).

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Дина Кюнбергер

Рекомендуется детям с 10 лет. Яркие рассказы мастера описания живой природы тронут детские души. Дине подыграет на музыкальных инструментах Михаил Суходолов – получится что-то наподобие яркого музыкального спектакля. Вход – донат.

Занимательная физика

Педагог новой волны Вадим Климентьев продолжает свой курс «Занимательная и олимпиадная физика» (12+). Очередное занятие в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) состоится в 16:00.

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Учись у лучших

Отлично подойдёт для учеников 9-х классов. Новые способы решения физических задач, сложный предмет в объяснениях без занудства.

Ролибол

А перед ЛОУНБ в 17:30 начнут мелькать люди с ракетками для тенниса (12+). Теннис будет не обычным, а китайским – ролибол, где требуется не забить мяч противнику, а ценятся красота движений и пластика. Чем длиннее вы разыграли игровую комбинацию с напарником – тем лучше. Главное не очки, а эстетика!

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Занятие проведёт энтузиант этого вида спорта Ольга Ардашева.

Отдыхать нельзя работать – поставьте запятую сами

34% липчан проведут большую часть новогодних каникул дома, выяснили в SuperJob. Многие из них с нетерпением ждут возможности провести больше времени с семьёй, посетить театры, музеи, кино и детские елки.

7% респондентов будут отдыхать на даче, а ещё 5% отправятся в гости к друзьям и родственникам. 3% опрошенных собираются путешествовать по России. Наиболее популярными направлениями для отдыха являются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал. Один из ста отправится за границу: в Таиланд, Турцию, ОАЭ, Грузию или Армению.

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22% горожан будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.

Дорогие липчане! Отличный способ справится с зимней хандрой и переключить внимание на работе новости на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова
Сегодня в Липецке
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Комментарии (4)

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Гость
7 минут назад
На Смургиса всего 10 домов. Кругом одни знаки, где ещё собираются вешать?
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Электорат
31 минуту назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Василий
сегодня, 07:46
Почему не освещаете очередное перекрытие моста на тамбовке где сьезд на Сселки. Его перекрывают несколько раз каждый год. Вчера люди час стояли. Сегодня с утра посмотрите что там, до пятерки в сселках пробка. Кто ответит за то, что люди на работу вовремя не * ??? Прокуратура, вы не сиотрели что каждый год с этим бедным мостом делают?? Может деньги закапывают??
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Федоров О.
сегодня, 07:41
На Советской ,напротив 1 поликлиники постоянно на тротуаре 7 машин.Скоро ходить будем по выделенке для автобусов. И ничего вы с этим не сделаете.
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