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54 минуты назад

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

11 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат потребителям девяти улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 45, 45а, 47, 47а, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59 по улице Московской, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 36, 36а, 37, 37а, 38 по улице Ударников, № 22 по проспекту Победы, а также жители частного сектора улиц Ново-Весовой, Ударников. 

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

11 декабря плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 перебои с подачей электроэнергии из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться в домах №№ 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14б, 16, 16а, 18, 57, 57а, 59, 61 по улице Доватора, №№ 21, 29 по улице Земляничной, № 1 по Каштановому проезду, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 по улице Надежды, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по улице Сливовой, также на улицах Абрикосовой, Папанина, Славянской, в переулке Виноградном. 

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома № 8 по улице Дорожной, №№ 7, 44 по улице Зареченской, № 14 по улице Земной, №№ 3, 21 по улице Фурманова, № 1а по улице Клары Цеткин, № 3а по улице Папина, №№ 5, 11, 12, 12а в Студенческом городке, № 2 по Елецкому шоссе, №№ 30б, 30е, 32а, 34 по улице Московской, №№ 773, 793а, 806, 830, 844, 853, 905, 912а, 919, 923, 949, 978, 998, 1002, 1013, 1020, 1030, 1035, 1036, 1039, 1049, 1178 в садоводчестве «Мечта», 19 микрорайон, улицы Инженерную, Кленовую, Белянского, садоводчества «Надежда», «Тепличное». 

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