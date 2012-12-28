59-летний водитель «Нивы Шевроле» протаранил чужой забор

От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

9 декабря около часа ночи в селе Подгорное на улице Титова 59-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» не справился с управлением, вылетел за обочину и врезался в забор жилого дома. Забор осыпался.«Водитель представился как дядя Олег и принес искреннее сожаление о случившемся инциденте», — пишут в соцсетях очевидцы.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 59-летний водитель допустил ряд нарушений ПДД, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. На него составлен административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования.