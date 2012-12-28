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Происшествия
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49 минут назад
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59-летний водитель «Нивы Шевроле» протаранил чужой забор
От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
«Водитель представился как дядя Олег и принес искреннее сожаление о случившемся инциденте», — пишут в соцсетях очевидцы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 59-летний водитель допустил ряд нарушений ПДД, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. На него составлен административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования.
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