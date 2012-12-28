«Перестал ходить в церковь»: в храме не досчитались пожилого прихожанина и заявили об этом в полицию
«Пришла в сознание и разговаривает с врачами» — в больнице выходили упавшую с четвертого этажа девочку
Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
Ревнивец выстрелил в пах сопернику: дело о разборках у дома №56 на улице Стаханова передано в суд
Мать семерых детей получила 1 год 7 месяцев колонии за покушение на кражу продуктов из магазина
Ревнивец выстрелил в пах сопернику: дело о разборках у дома №56 на улице Стаханова передано в суд
Происшествия
878
сегодня, 17:05
23
Мать семерых детей получила 1 год 7 месяцев колонии за покушение на кражу продуктов из магазина
Дети, старшему из которых семь лет, а младшему всего год, переданы органам опеки.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, из магазина «Пятерочка» она пыталась похитить три банки кофе, шампунь и банку энергетика.
Суровое наказание многодетной матери назначили по совокупности приговоров: женщина уже была дважды судима за хищения.
Дети, старшему из которых семь лет, а младшему всего год, переданы органам опеки.
0
0
0
0
0
Комментарии (23)