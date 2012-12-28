Мать семерых детей получила 1 год 7 месяцев колонии за покушение на кражу продуктов из магазина

Дети, старшему из которых семь лет, а младшему всего год, переданы органам опеки.

Советский районный суд Липецка приговорил к 1 году 7 месяцам колонии общего режима 36-летнюю жительницу Рязанской области за попытку кражи продуктов из магазина. Женщина — мать семерых детей признана виновной в покушении на мелкое хищение (по части 3 статьи 30, статье 158.1 УК РФ).Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, из магазина «Пятерочка» она пыталась похитить три банки кофе, шампунь и банку энергетика.Суровое наказание многодетной матери назначили по совокупности приговоров: женщина уже была дважды судима за хищения.Дети, старшему из которых семь лет, а младшему всего год, переданы органам опеки.