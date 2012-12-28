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сегодня, 17:05
23

Мать семерых детей получила 1 год 7 месяцев колонии за покушение на кражу продуктов из магазина

Дети, старшему из которых семь лет, а младшему всего год, переданы органам опеки.

Советский районный суд Липецка приговорил к 1 году 7 месяцам колонии общего режима 36-летнюю жительницу Рязанской области за попытку кражи продуктов из магазина. Женщина — мать семерых детей признана виновной в покушении на мелкое хищение (по части 3 статьи 30, статье 158.1 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, из магазина «Пятерочка» она пыталась похитить три банки кофе, шампунь и банку энергетика.

Суровое наказание многодетной матери назначили по совокупности приговоров: женщина уже была дважды судима за хищения.

Дети, старшему из которых семь лет, а младшему всего год, переданы органам опеки.

мелкое хищение
кража
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Комментарии (23)

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Как гость
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Сначала новые
Не
11 минут назад
Нет слов одни эмоции, одному за миллиарды гос бюджета дают минимальную условку,а тут за продукты 2 года , кто судил его под суд.
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Врач
13 минут назад
Бойкот пятерочке, попробуйте прокормить 7 детей. 2 года назад пьяный сбил насмерть 2 детей ему 2 года поселения ,а тут матери за продукты.
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Житель
14 минут назад
Семеро детей ! Вы с ума сошли ? Семеро сирот без мамы ! У вас сердце есть ? Годик младшему ! Вы люди или нет ?
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Печаль
19 минут назад
Мать семерых детей , миллиарды уходят сквозь пальцы и в карманы а тут банка кофе
Ответить
65+
34 минуты назад
Надо передать детей на содержания прокурору и судье ! Матери наверное нечем кормить детей . Вот как у нас поддерживают рождаемость мать героиню в тюрьму .
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Гость
44 минуты назад
Тех, кто воруют миллиардами, не сажают. А сколько пятерочка зарабатывает на покупателях. Как не зайдешь цены выросли. И так каждый день.
Ответить
А может
47 минут назад
Понять и простить.Довели народ до нищеты.
Ответить
Может
53 минуты назад
Наверное, с гаданием плохо шли дела. ?
Ответить
Вот оно чë
54 минуты назад
И что из украденного предназначалось еë детям. Кофе или энергетик ?
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Житель
сегодня, 17:32
Медаль и не одну нужно дать.
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Татьяна
47 минут назад
За что? Что она детям судьбы сломала?
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