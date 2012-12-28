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Происшествия
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31 минуту назад
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Жительнице «Елецкого» знакомый поцарапал автомобиль
Мужчина отомстил женщине за ссору.
Полицейские просмотрев камеры наблюдения установили, что машину повредил ее 51-летний знакомый.
«Предварительно установлено, что ранее между знакомыми произошел конфликт. Чтобы отомстить липчанке, он решил повредить ее автомобиль. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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