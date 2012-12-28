Жительнице «Елецкого» знакомый поцарапал автомобиль

Мужчина отомстил женщине за ссору.

В полицию с заявлением обратилась жительница улицы Хренникова. Ее автомобиль поцарапали на парковке. Ущерб составил 30 тысяч рублей.Полицейские просмотрев камеры наблюдения установили, что машину повредил ее 51-летний знакомый.«Предварительно установлено, что ранее между знакомыми произошел конфликт. Чтобы отомстить липчанке, он решил повредить ее автомобиль. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.