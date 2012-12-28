Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Управляющая компания потребовала демонтировать остекление балкона
Общество
В драке таксистки и пассажирки появился ещё один пострадавший
Происшествия
Из «Хонды» украли вещей на 160 тысяч рублей
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Погода в Липецке
В Липецке ночью разбили дверь бара
Происшествия
Три человека пострадали в аварии на улице Волгоградской
Происшествия
Мошенники обманули уже 4,5 тысячи липчан
Происшествия
Тротуары горбатого моста перекрыли раскопками
Общество
Наглый покупатель стащил телефон у продавца
Происшествия
Сироте-инвалиду предложили вложиться в строительный бизнес: дело о мошенничестве на два миллиона рублей дошло до суда
Происшествия
Читать все
Грязинец ударил сожительницу черенком от лопаты, а она в ответ — ножом в грудь
Происшествия
У липчан заметно выросли траты на бытовые услуги
Экономика
С начала года из окон выпали 14 детей, одного малыша приспали
Общество
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Погода в Липецке
На тамбовской трассе у поворота к Сселкам вводится реверсивное движение с 9 по 25 декабря
Общество
Жительнице «Елецкого» знакомый поцарапал автомобиль
Происшествия
Выходные в Липецке: наш аналог группы «Комбинация», Илюха «Потолок» и «Аве Альфред»
Общество
В Лебедянском районе подросток спустил на онлайн-казино и дорогие покупки 165 тысяч, которые украл
Происшествия
Липецкая вечЁрка: травмированные дети, суд из-за застекленного балкона и работы на горбатом мосту
Общество
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область небольшой снег
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
223
31 минуту назад
2

Жительнице «Елецкого» знакомый поцарапал автомобиль

Мужчина отомстил женщине за ссору.

В полицию с заявлением обратилась жительница улицы Хренникова. Ее автомобиль поцарапали на парковке. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Полицейские просмотрев камеры наблюдения установили, что машину повредил ее 51-летний знакомый.

«Предварительно установлено, что ранее между знакомыми произошел конфликт. Чтобы отомстить липчанке, он решил повредить ее автомобиль. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
повреждение автомобиля
0
1
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ольга
3 минуты назад
Липецкие мужчины во всей красе! То из за шаурмы изобьют, то ещё какую-то гадость сделают.
Ответить
Знакомый
21 минуту назад
Ну и знакомые!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru